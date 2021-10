Právě dnes je to pět let, co Jaromír Jágr vstřelil v NHL 750. branku, shodou okolností proti Washingtonu. Jenže vítězný gól tehdy dával symbolicky Ovečkin. Jakoby chtěl nejlepšímu evropskému střelci NHL naznačit, že v budoucnu dojde k výměně stráží.

Jágr svůj střelecký účet v zámoří završil na cifře 766. Ovečkinovi tak k jeho překonání chybí 33 tref, což by se mu při současné fazóně mohlo povést už v této sezoně.

A pak by před ním v historické tabulce byla už jen dvě jména - Gordie Howe (801) a Wayne Gretzky (894).

Any kind of Ovi goal is a gr8 one pic.twitter.com/82I5gluzmx — Washington Capitals (@Capitals) October 20, 2021

I když Ovečkin velmi často bagatelizuje své šance dostat se na vrchol střeleckého žebříčku, nová pětiletá smlouva na 47,5 milionu dolarů mu dává šanci se o to minimálně pokusit.

"Chytit legendu jakou je Great One, proč ne?," prohlásil Ovečkin. Aby Gretzkyho rekord překonal, potřebuje v pěti sezonách gólový průměr 33 gólů...

A už i sám Gretzky věří, že to vyjde.

"Hraje s výbornými centry a pořád si to užívá. Šance je opravdu solidní. Pokud Alex zůstane zdravý, tak by to byla ohromná věc pro náš sport. Jen se musí uvolnit. Může mu to trvat tři, čtyři roky, ale ten rekord nakonec překoná," soudí Gretzky.