Záleží mu na tom, jak vypadá mimo led a nebojí se na sebe obléknout věci, které jiným můžou připadat až extravagantní.

„Na oblékání dbám. Baví mě to, je to takový můj koníček. Nemám problém si obléct to, co se líbí mně. Pro mě osobně je důležité, abych se cítil dobře," prohlásil v minulosti pětadvacetiletý havířovský odchovanec.

As the Red Sox implode, cheer up with David Pastrnak’s suit game pic.twitter.com/Rve2405HEi — Evan Marinofsky (@EvanMarinofsky) October 20, 2021

Tentokrát si to Pastrňák do Wells Fargo Center ve Philadelphii nakráčel s černým kloboukem na hlavě a tmavé modrým oblekem se čtyřmi proužky na levém rukávu i nohavici. „Pastu prostě musíte milovat," ocenila jedna z příznivkyň vkus českého křídelníka. Pozitivní reakce jasně převažovaly.

Samotný zápas už však Medvědům tolik nevyšel. Pastrňák se ve druhém utkání sezony premiérové trefy nedočkal, při prohře 3:6 se do statistik zapsal jednou asistencí, svou druhou v ročníku.