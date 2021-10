Předsezonní prognózy ohledně Sabres byly jednoznačné. Jsou bez šance. Naděje na play off? Asi tak 1 procento, spíš míň. Obzvlášť, když kvůli sporům ohledně léčení zranění, sundalo vedení klubu kapitánské céčko z dresu Jacka Eichela.

Ovšem první tři zápasy nabídly úplně jiný obraz týmu, jenž byl v minulé sezoně o parník nejhorší ze všech. To ostatně fanoušci Sabres zažili i v sezoně 2017-18. Deset buffalských sezon bez play off je současná nejdelší absence týmu NHL ve vyřazovací části. Proto jsou příznivci mužstva od Niagarských vodopádů příjemně zaskočeni. Tři zápasy, šest bodů, skóre 12:4. "Právě teď se proti nám hraje soupeřům asi pěkně blbě," tvrdí útočník Cody Eakin.

Na soupisce Sabres se to nehemží hvězdami. Švédská jednička draftu 2018 Rasmus Dahlin zatím nijak nezářila. Naposled proti Vancouveru (5:2) mělo Buffalo v brance čtyřicetiletého Craiga Andersona. Z kádru při Eichelově absenci nikdo výrazně nevyčnívá. A stejně do sbírky Sabres zase přibyly dva bodíky. "Tihle kluci prostě mají radost, že spolu můžou hrát," říká kouč Don Granato.

Když se o někom neustále opakuje, jaký je to outsider, může to vyvolat protireakci. "Upřímně si ale nemyslím, že by to Buffalo vydrželo. Na začátku hraje roli euforie mladíků. Ale abyste to udrželi 82 zápasů, tak potřebujete i zkušenost a vyzrálost a to u Sabres nevidím," řekl pro Sport.cz bývalý forvard New Jersey Patrik Eliáš.

Podobnou vítěznou šňůru však někdejší tým Dominika Haška zažil na startu sezony naposledy v roce 2008. "Jsme teď rozhodně odolnější," soudí Dahlin. "Snažíme se vzájemně podpořit."

Hokejisté Buffala se radují z vítězství

Timothy T. Ludwig, Reuters

Za poslední sezony na lavičce Buffala pohořeli trenéři Ted Nolan, Dan Bylsma, Phil Housley i Ralph Krueger. Po solidním rozjezdu se mužstvo často rychle propadlo do deprese. To samozřejmě stále hrozí i Granatovi. Jeden rozdíl tady ale přece jen je.

"Kluci se těší na tréninky i zápasy. Makají a vidí, že za to může přijít bodová odměna," tvrdí 54letý trenér.

Boston by se v Bufffalu měl mít na pozoru. Obzvlášť po středeční šestce (3:6) na ledě Philadephie.