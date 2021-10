Arizona zažívá na začátku sezony hokejové NHL ohromné problémy. Z dosavadních sedmi odehraných zápasů nedokázali Coyotes zvítězit ani v jednom, na svém kontě mají pouhý bod a drží se na samotném chvostu tabulky Západní konference. Jde o historicky nejhorší vstup Arizony do sezony. Cesta z krize navíc kvůli náročnému programu vypadá velmi složitě.

Už samotný vstup do nového ročníku NHL Arizoně krutě nevyšel. Na ledě Columbusu Kojoti naprosto selhali a padli vysoko 2:8. Ve druhém utkání proti Buffalu se jim podařilo získat alespoň bod za prohru po nájezdech, od té doby se ale tým z Phoenixu propadával tabulkou čím dál tím hlouběji. Teď už je nejen v Západní konferenci, ale i v celé lize nejhorší.

Hrozivou sérii sedmi proher v řadě doposud nedokázal zastavit ani český brankář Karel Vejmelka. Odchovanec Třebíče naskočil jako jednička do třech zápasů, ve kterých za svá záda pustil deset gólů. Dvakrát střídal kolegu Cartera Huttona v průběhu utkání. Vejmelkova úspěšnost zákroků se drží těsně pod 90 %.

Jordan Kyrou (25) ze St. Louis střílí na bránu Karla Vejmelky (70) z Arizony.

Dalším výrazným problémem Arizony je poměr obdržených a vstřelených gólů. V obou statistikách je tým opět nejhorší v NHL – Coyotes vstřelili pouhých 12 gólů, naopak jich obdrželi už 35. Hned v pěti duelech ze sedmi pak dostali alespoň pět branek.

Hráči Arizony nad zraněným čárovým rozhodčím Ryanem Gibbonsem.

Kojotům navíc nehraje do karet ani náročný program. V nejbližší době je čeká náročné utkání proti Washingtonu a také klání proti dosud neporažené Carolině.

„Musíme hru zjednodušit a dostávat puky do sítě. Viděli jste, že v zápase byly fáze, kdy se nám to dařilo a hráli jsme dobře. Musíme jen najít způsob, jak to vydržet celých 60 minut," prohlásil po posledním utkání proti Tampě útočník Lawson Crouse.

„Nemůžeme pracovat naplno jen pět minut, pak sundat nohu z plynu a psychicky se zhroutit – soupeř nám to okamžitě vrátí. Musíme přijít, jak na to, a musíme na to přijít rychle," dodal čtyřiadvacetiletý Kanaďan.

Nejbližší šanci na reparát budou mít hokejisté Arizony v sobotu 30. října od jedné hodiny ranní, kdy se představí na ledě Washingtonu.