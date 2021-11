Nedělní zápas mezi Anaheimem a Montrealem předčasně skončil pro osmadvacetiletého kanadského útočníka Cedrica Paquettea, který se po svém zákroku na hráče domácích Trevora Zegrase musel pakovat do šatny. A je pravděpodobné, že tento nebezpečný atak bude mít ještě další dohru.

Běžela jedenáctá minuta první třetiny a puk po nahození putoval do rohu hřiště za branku gólmana Montrealu Montembeaulta. Do souboje o kotouč se hnali domácí Zegras a montrealský Paquette, který to však přehnal s důrazem.

Dvacetiletého útočníka, který o svém protihráči zřejmě neměl ani tušení, dost tvrdě narazil na mantinel. Zegras schytal pořádnou ránu do obličeje a hlavy a skácel se na led. Do Paquettea se pustil útočník Milano, který hodlal viditelně otřeseného Zegrase pomstít.

Canadiens forward Cedric Paquette ejected (5 mins + game misconduct) for boarding Trevor Zegras. #GoHabsGo #FlyTogether pic.twitter.com/5sqVu8t25e — NHL News (@PuckReportNHL) October 31, 2021

Následnou melu rozhodčí rychle rozehnali a Paquetta poslali předčasně do kabin s trestem pět plus do konce zápasu, navíc přihodili dvouminutový trest za hrubost, který vyfasoval i Milano. Domácí z přesilovky skórovali a ujali se vedení 2:1, zápas nakonec vyhráli poměrem 4:2.

Trevor Zegras po vražení na hrazení nevypadal vůbec dobře, do zápasu se však dokázal ještě vrátit.

Gary A. Vasquez, Reuters

Otřesený Zegras nevypadal po zákroku vůbec dobře, snažil se vstát, ale poté zůstal klečet na ledě již v péči týmového lékaře. Do zápasu se však dokázal vrátit. Fanoušci se na sítích shodují, že tento zákrok nejspíš bude mít ještě dohru u disciplinární komise. Bývalý hráč Montrealu Mike Johnson zákrok označil za brutální a nebezpečný.