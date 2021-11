Český útočník Filip Chytil, který působí v New Yorku Rangers, proti Edmontonu zapsal dva body za gól a asistenci. Ani jeho skvělý výkon ale na partu v čele s Connorem McDavidem nakonec nestačil a Jezdci padli v napínavém zápase 5:6 po prodloužení. Karel Vejmelka dostal šanci v brance Arizony, která na ledě Anaheimu padla 1:3 a připsala si tak už jedenáctou prohru v řadě. Český gólman pochytal 28 střel soupeře. V utkání Los Angeles proti New Jersey se v dresu hostů těsně před koncem třetí třetiny prosadil Pavel Zacha a srovnal tak stav zápasu na 2:2. Ďáblové ale padli v prodloužení po gólu Iafalla a z utkání tak berou jen bod.

Filip Chytil se proti Edmontonu podílel na prvních dvou brankách Rangers. Poprvé se prosadil ve 2. minutě, kdy si našel puk po zblokované střele Nilse Lundkvista a otevřel skóre utkání. Druhý bod získal dvaadvacetiletý rodák z Kroměříže na začátku druhé třetiny poté, co vystihl rozehrávku Oilers a rychle našel volného Kevina Rooneyho, jenž poslal Rangers do vedení 2:1.

Newyorský celek přidal do 26. minuty ještě dvě branky, vedení 4:1 ovšem neudržel. Edmonton dokázal srovnat a v závěru třetí části zareagovali Oilers i na vedoucí branku Miky Zibanejada, jenž ve 48. minutě poslal Rangers do opětovného vedení. Do prodloužení poslal zápas fantastickým průnikem Connor McDavid. Hvězdný Kanaďan se proháčkoval mezi čtyřmi obránci a sám před brankářem si poradil skvěle provedeným bekhendovým blafákem. Rozhodnutí přinesl v 64. minutě Leon Draisaitl, jenž využil zmatků v defenzivě Rangers.

Brankář Karel Vejmelka v dresu Arizony pochytal 28 střel hokejistů Anaheimu, ani tentokrát však svůj tým k vysněné výhře nedovedl. Coyotes padli na ledě soupeře 1:3 a s jedenácti prohrami v řadě vyrovnali svůj vůbec nejhorší vstup do sezony v historii.

Útočník Pavel Zacha v duelu New Jersey s Los Angeles využil v čase 59:36 tlaku Devils při závěrečném risku bez brankáře a ranou z pravého kruhu srovnal na 2:2. V prodloužení ale rozhodl o výhře Kings Alex Iafallo.

Gólman David Rittich se po prodělaném onemocnění covid-19 vrátil do sestavy Nashvillu, venkovní utkání proti Vancouveru sledoval ze střídačky. Predators těsně před koncem první třetiny ztratili vedení 1:0, ale během druhé části se do zápasu dokázali vrátit. Vítězný gól na 3:2 vstřelil dvacetiletý kanadský útočník Phillip Tomasino.

Winnipeg v domácím prostředí sestřelil Chicago vysoko 5:1. Prohru Blackhawks musel skousnout i český forvard Dominik Kubalík, který nastoupil v první formaci a na ledě strávil téměř 13 minut.