Bruins mají z venkovních zápasů bilanci 1:4. Vyhrát dokázali jen v Buffalu. Na ledě silnějších protivníků nestačili.

„Společným rysem zápasů v Torontu a předtím ve Philadelphii, na Floridě a v Carolině bylo, že tyhle dobré týmy přidaly něco extra, zatímco my ne,“ posteskl si kouč Cassidy pro list Boston Herald.

Stěžoval si na prohrané souboje jeden na jednoho či na špatnou disciplínu útočníků, co se týče vypomáhání defenzivě.

David Pastrňák (uprostřed) během zápasu v Torontu.

Frank Gunn, ČTK/AP

„Musíme být v zápase naplno celých 60 minut, pak zjistíme, jestli mužstva, která nás porazila, jsou lepší než my, nebo ne. V některých zápasech jsme vydrželi makat naplno celou dobu, ale nedělo se to ve venkovních duelech proti silným soupeřům,“ pokračoval kouč Medvědů.

Nijak se netaji tím, že měl co vytknout i Pastrňákovi.

„Nemyslím si, že tam (v sobotu proti Torontu) měl nohy takové, jako míval dřív. Snažili jsme se ho (Pastrňáka) dostat zpátky do rychlosti, jak jen to šlo. Bylo to trochu na úkor Hauly v jednom nebo dvou střídáních, ale pak jsme se vrátili do obvyklého složení lajn,“ vysvětloval Cassidy, jenž si po tréninku vzal českého útočníka na krátký pohovor.

„Chtěl jsem během utkání taky trochu vyslat zprávu: ,Hej, rozhýbej trochu nohy, vrať se zase do zápasu‘. Abych byl upřímný, přišlo mi, že byl (Pastrňák) trochu dole. Měl momenty nahoru dolů. Ale myslím, že brzy bude zase sebevědomější. Chtěl jsem se jen ujistit, že se nenechal ovlivnit neproměněnými šancemi či nastřelenými tyčkami. Ještě za nás odehraje spoustu solidního hokeje,“ dodal kouč Bostonu.

Výsledky své práce v tréninku už si bude moct ověřit v noci z úterý na středu, kdy Bruins hostí předposlední tým Východní konference z Ottawy.