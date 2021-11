Vystřelil a za chvíli skákal radostí. Komentátor burácel a do mikrofonu nadšeně křičel. Český útočník Martin Nečas parádní ranou rozhodl o vítězství své Caroliny na ledě Tampy Bay 2:1 v prodloužení a radostně křepčil se spoluhráči na ledové ploše. „Kroužil jsem útočnou třetinou, obránce Hedman mi pak dal trochu prostoru, tak jsem přes něj vypálil a vyšlo to," jásal hrdina Hurricanes, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

V prodloužení, kdy se hraje tři na tři, Nečas zavezl puk do útočné třetiny. Z pozice pravého křídla ledabyle nabruslil do levého kruhu a rána zápěstím se zastavila až v síti, šikovný chlapík s číslem 88 na dresu tak odstartoval radost týmu Caroliny.

Ta během prodloužení dopravila puk do sítě Tampy dokonce podruhé. V čase 61:39 a někteří hráči už mířili do šatny, ale po trenérské výzvě byla branka Bradyho Skjeie odvolána kvůli ofsajdu Vincenta Trochecka. „Jednou se prosadím, dám gól v prodloužení a ono to skončí ofsajdem," kabonil se na oko Skjei. „Pořád jsme ale věřili, že zápas zvládneme vyhrát a díky Nečasovu krásnému gólu jsme to dokázali," lebedil si.

Smutný a zklamaný tak opouštěl ledovou plochu gólman poražených Andrej Vasilevskij, který má mimochodem na dresu číslo 88 jako Nečas. Jeho 29 úspěšných zákroků k úspěchu nevedlo. „Brankáři chytali skvěle na obou stranách. Právě díky nim padlo jen málo gólů, ale jinak to byl vzrušující zápas," ocenil výkony brankářů trenér Caroliny Rod Brind'Amour.