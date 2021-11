"Během posledních pár let jsem dopustil, že jsem se dostal na velmi temné místo, a nedokázal jsem si s tím poradit. Dostal jsem se do bodu, kdy jsem si uvědomil, že musím dát přednost svému zdraví, pro své dobro a pro dobro své rodiny," uvedl v úterý v tiskovém prohlášení Price. "Děti povzbuzujeme k tomu, aby požádaly o pomoc, když je to potřeba. A přesně to jsem potřeboval i já."

Čtyřiatřicetiletý Price se v neděli připojil k Canadiens, ale s tréninkem nezačal. S týmovými fyzioterapeuty probíral plán, jak se dostat zpět do formy po operaci kolena, které se podrobil v červnu po prohraném finále Stanley Cupu proti Tampě Bay. V úterý se pak poprvé po zahájení léčebného programu setkal se spoluhráči.

Ve svém prohlášení Price uvedl, že léta své duševní zdraví zanedbával a bude trvat nějaký čas, než se uzdraví. "Musím to brát den po dni. S tím souvisí nejistota ohledně toho, kdy se vrátím k hokeji," dodal olympijský vítěz ze Soči 2014.

"Něco takového chce odvahu, přiznat si, že potřebujete pomoc. Jsme tým a má naši plnou podporu," řekl o hvězdě týmu trenér Dominique Ducharme.

Price chytá za Montreal celou kariéru od roku 2007. Za Canadiens odehrál 707 zápasů v základní části a s 360 výhrami je klubovým rekordmanem. V sezoně 2014/15 byl králem NHL a jako první gólman v historii získal v jeden rok všechny čtyři klíčové individuální trofeje - Hart Trophy pro nejlepšího hráče NHL podle novinářů, Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle samotných hokejistů, Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana a Jennings Trophy pro gólmana s nejnižším počtem inkasovaných branek.