Po dvoutýdenní pauze způsobené proděláním covidu-19 se do sestavy hokejistů Pittsburghu vrátil jejich kapitán Sidney Crosby. Ani účast trojnásobného vítěze Stanley Cupu ale Tučňákům nepomohla vybřednout z krize, když ve Washingtonu prohráli vysoko 1:6 a v tabulce Východní konference NHL se krčí až na třináctém místě. A Crosby nepříznivě se vyvíjející duel příliš neunesl.

Brankář New Yorku Rangers Alexandar Georgiev (40) zlikvidoval nájezd českého útočníka Pavla Zachy a Jezdci mohli slavit výhru.

Jedna z největších současných hvězd NHL se v září podrobila operaci zápěstí, a když se dala dohromady, stihla odehrát jen jeden zápas proti New Jersey. Následně musel Crosby kvůli koronaviru do izolace, takže druhého utkání sezony se dočkal až v neděli na ledě Capitals.

Stejně jako proti Ďáblům však vyšel bodově naprázdno, naopak v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených brankách je na minus čtyřech.

Trenér Penguins Mike Sullivan svou hvězdu hájil s tím, že potřebuje čas, než se dostane do své obvyklé formy. Sám Crosby ví, že to z jeho strany má k ideálu daleko a svou frustraci si zkraje třetí třetiny za nepříznivého stavu 1:5 vybil na slovenském obránci Washingtonu Martinu Fehérvárym.

Crosby se po střele, kterou mu lapil český brankář Vítek Vaněček, dostal při brždění ke dvaadvacetiletému rodákovi z Bratislavy, rukama ho objal a jako pytel brambor ho odhodil na zadní mantinel.

Kanadský útočník překvapivě neobdržel od rozhodčích žádný trest. Fehérváry s bolestivou grimasou zamířil na střídačku, do zápasu se ale ještě vrátil.

„Ani nevím, co mám na ten zákrok říct. Nestarám se o to, je mi to jedno. Uvidíme v dalším zápase," mávl rukou Fehérváry, který k triumfu 6:1 nad Penguins přispěl úvodním gólem zápasu, svým druhým v NHL.