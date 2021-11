Zjevně se řešily nevyřízené účty z dřívějška, rukavice šly bleskově k zemi. To, co si Zdeno Chára z Islanders a Patrick Maroon z Tampy Bay podle všeho slibovali už před úvodním vhazováním, záhy splnili. Pustili se do sebe hned po čtyřech sekundách pondělního utkání NHL.