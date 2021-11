Podprůměrná vystoupení národního týmu na Karjale asi definitivně přesvědčila fanoušky o tom, že zastoupení hokejistů z Evropy v české nominaci na olympiádu v Pekingu by mělo být maximálně symbolické. Ani dění v NHL ale aktuálně pozitivní náladu moc nešíří.

Český útočník Tampy Ondřej Palát (vpravo) v souboji o puk se Zachem Parisem z New York Islanders. Ilustrační foto.

Nežijeme už ve druhé polovině devadesátých let, kdy Ivan Hlinka namíchal z hráčů působících za oceánem a v Evropě koktejl olympijských vítězů v poměru takřka jedna ku jedné.

"Když jsem se koukal na Top padesátku bodování KHL, švédské, finské a švýcarské nejvyšší ligy, zjistil jsem, že v nich dohromady máme jen dvanáct hráčů," podivoval se teď ve svém komenáři pro Sport.cz bývalý útočník Milan Antoš.

Pokud by se podíval na nejlepší padesátku bodování NHL, pak by zjistil, že v ní akutálně nefiguruje žádný Čech z těch pouhých 22 beků a útočníků, kteří za mořem zasáhli do sezony. Až na 61. místě je David Pastrňák z Bostonu (4+9), na 67. pozici columbuský Jakub Voráček (1+12).

Eliáš: Na top úrovni je jen pár kluků

"Pokud se podíváte na hráče z ostatních týmů, kteří by měli reprezentovat v Číně, tak z toho nemám moc dobrý pocit," říká účastník čtyř olympiád a nejproduktivnější hokejista v historii New Jersey Devils Patrik Eliáš.

"Na té top úrovni máme opravdu už jen pár kluků: Vorase, Pastu, Tomáše Hertla... Když pak porovnáváte další hokejisty, co mají hrát v Pekingu, tak ti by se do těch elitních reprezentací vůbec nedostali," obává se Eliáš.

Evropané v top 50 bodování NHL Rusové - 5 Finové - 4 Švédové - 4 Švýcaři - 2 Němci - 1 Dánové - 1 Češi - 0

Plány českého trenérského týmu navíc podzimní zámořské dění dost překopalo. V první řadě skoro nechytají gólmani, se kterými se počítalo (Petr Mrázek, Pavel Francouz, David Rittich).

Čeští beci v zámoří sotva vytvoří tři obranné dvojice. A útočníkům to na začátku sezony, až na pár výjimek, moc nelepí. Navíc se vážně zranil Dmitrij Jaškin, Jakub Vrána stále rehabilituje po operaci ramena.

V Číně mají Češi jisté minimálně čtyři zápasy. Ve skupině budou hrát postupně s Dánskem, se Švýcarskem a výběrem Ruské hokejové federace. Vítězové tří skupin a nejlepší tým z druhých pozic projdou rovnou do čtvrtfinále. Ostatní mužstva se seřadí od 5. do 12. místa a zahrají si v předkole.

Jistě, vypukne to až za necelé tři měsíce, za čtvrt roku můžou být třeba vyhlídky o něco nadějnější.

"Je to turnaj, třeba během něj může vystřelit nahoru někdo, kdo bude mít fantastickou fazonu. Teď se ale člověk musí hodně nutit, aby zůstal optimistou," povzdechl si Eliáš.