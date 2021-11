Posledních 22 střel šestadvacetiletého Plzeňáka si nenašlo cestu mezi tyče. A rozmrzelost je na Kubalíkovi už znát.

„Vždyť jsem střelec," povzdechl si. „Bavili jsme se s trenéry a musím to zlepšit. Do šancí se dostávám, jenže mi to tam prostě nepadá. Je potřeba najít cestu, jak to změnit a motat se pořád okolo branky. I když to tam někdy bolí, tak jednoduché góly v NHL nedáte," řekl Kubalík.

Dominik Kubalík z Chicaga v akci.

Vlastimil Vacek, Právo

Ve své první sezoně v NHL předváděl skvostnou souhru s kapitánem Jonathanem Toewsem, který ale kvůli problémům s imunitou vynechal celý minulý ročník a česko-kanadská spolupráce letos na podzim tolik nefunguje.

A Kubalík si láme hlavu, co s tím, debatuje s trenéry, snaží se udržet si pozitivní náladu. A taky se pokouší najít jiné způsoby zakončení, než je jeho oblíbená střela mezi betony.

„Už se mi kvůli tomu ozval i kamarád, že prý by to stačilo... Asi mě teď dlouho neuvidíte pálit mezi betony," pousmál se Kubalík, který z prvních 130 zápasů v NHL vytěžil 50 gólů. Desetizápasové sucho ho tíží.

„Slýchávám, že první, na co bych měl myslet, je střela," uvědomuje si. V posíleném kádru Chicaga mu momentálně patří 4. příčka v gólové tabulce za Alexem DeBrincatem (9), Patrickem Kanem (6) a Brandonem Hagelem (4).

„Štve mě, že nedávám víc gólů, ale trenéři mě povzbuzují, že řadu věcí dělám správně. Ale museli mi to ukázat na videu, do té doby jsem to tak nevnímal," popisuje Kubalík svoje současné rozpoložení.

Dominik Kubalík z Chicaga během utkání NHL.

Vlastimil Vacek, Právo

Nový kouč Blackhawks Derek King zatím černou sérii českého útočníka nevidí v temných souvislostech. „Je to šikovný kluk, on to zlomí," tvrdí King.

Další šanci bude mít Kubalík v sobotu v Edmontonu. Na tamní Rogers Place má skvělé vzpomínky. V play off 2020 se zde 1. srpna proti domácím Oilers zaskvěl pětibodovým (2+3) večerem. To by se mu teď šiklo.