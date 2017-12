Kaše s Hertlem si v NHL připsali gól a asistenci, čtyřikrát rozhodovaly nájezdy, třikrát prodloužení

Český útočník Ondřej Kaše z Anaheimu Ducks (vpravo) slaví na ledě New Yorku Islanders v utkání NHL. Kaše si v utkání připsal gól a asistenci.

Slovenský gólman New Yorku Islanders Jaroslav Halák (41) odpaluje zklamaně puk poté, co jej překonal český útočník Ondřej Kaše v dresu Anaheimu.

Český útočník Ondřej Kaše z Anaheimu Ducks se v utkání NHL snaží vyzrát na slovenského gólmana New Yorku Islanders Jaroslava Haláka. S číslem 37 všemu přihlíží Nick Ritchie z týmu Ducks.

Boston zvítězil doma nad Winnipegem 2:1 po nájezdech. V dovednostní disciplíně se dostal ke slovu útočník David Pastrňák a ve druhé sérii srovnal na 1:1. O výhře Bruins pak rozhodl ve čtvrté sérii McAvoy. Druhý z Čechů v Bostonu – David Krejčí – do zápasu kvůli zranění nezasáhl.

Ďáblové z New Jersey sice vedli na Jezdci z New Yorku 1:0, ale pak nabrali manko. Prohrávali 1:2 a 2:3, nakonec ale i oni dovedli zápas do nájezdů. Na domácí straně se neprosadil český hokejista Pavel Zacha. Brankář Rangers Ondřej Pavelec proseděl zápas na střídačce v pozici náhradníka. Také v tomto duelu se rozhodlo ve čtvrté sérii nájezdů, kdy skóroval za Devils Brian Boyle.

Pittsburgh Penguins si to s Columbusem rozdal o vítězství také v samostatných nájezdech a Tučňáci mohli slavit také po čtvrté sérii nájezdů. V té se prosadil domácí obránce Kris Letang. Domácí tým prohrával, pak necelých pět minut před koncem po přesilovkové trefě Malkina vedl, ale náskok neudržel. Pětiminutové prodloužení vítěze neurčilo, až v nájezdech zajistil Penguins výhru Letang.

Poprali se Sedlák, Malkin i Crosby

V utkání byl vidět český hokejista Lukáš Sedlák, který se podruhé v kariéře pustil do bitky v NHL. Útočník vyzval k souboji Reavese, který už má na kontě v této sezóně pět bitek v zámořské soutěži a patří k největším rváčům. V pěstní výměně.rozdával rány jen Reaves, který rychle poslal Sedláka k ledu.

"Zapůsobil na mě, takové činy vyžadují hodně odvahy," komentoval kapitán Columbusu Nick Foligno aktivitu Sedláka. "Když vidíte mladíky, že se pustí do takového hráče, který je svou tvrdou hrou i bitkami dlouhodobě známý, dokazuje to, jak moc mu na týmu záleží. Myslím si, že nás to všechny nakoplo," dodal Foligno, který se v utkání pro změnu popral s Jevgenijem Malkinem. A v závěru druhé třetiny si v hromadné strkanici počínal velmi aktivně i Sidney Crosby.

Tampa Bay si v dovednostní disciplíně připsala výhru nad Ottawou 4:3 po nájezdech. Na straně vítězů se do statistik nezapsal útočník Ondřej Palát, nakonec ale mohl slavit. O výhře jeho týmu rozhodl ve třetí sérii Steven Stamkos.

Tým New York Islanders v prodloužení podlehl Anaheimu. Gólem a asistencí se na tom podílel český útočník Ondřej Kaše. Ten v první třetině zvyšoval na 2:0 pro hosty a pak také v prodloužení asistoval v prodloužení u vítězného zásahu švédského obránce Lindholma. Hosté se mohli radovat z vítězství 5:4. Lindholm v utkání zkompletoval hattrick, útočník Ryan Getzlaf si připsal čtyři asistence.

Hodně vidět byl český útočník Žraloků ze San Jose Tomáš Hertl. Jeho tým vyhrál v prodloužení 5:4 nad Vancouverem. Hertl se blýskl v závěru duelu. V 59. minutě využil přesilovku k vyrovnání na 4:4 a v prodloužení si připsal asistenci u vítězného gólu Kevina Labance.

Nashville na domácím ledě prohrál s Carolinou 1:4 a vše podstatné se událo už v první třetině, kdy padly všechny góly. Hosté vedli už 4:0 a bez problémů dosáhli na plný bodový zisk.

Dallas doma bez potíží zvítězil nad Chicagem 4:0. Čeští útočníci Radek Faksa a Martin Hanzal se do zápasových statistik ve vítězném týmu nezapsali, stejně jako Michal Kempný u poražených. Před vlastním publikem uspěl i Edmonton, který vyhrál nad St. Louis těsně 3:2. Útočníci Vladimír Sobotka a Dmitrij Jaškin se v barvách hostů neprosadili.