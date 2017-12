Při dalším Jágrově historickém zápisu zářil jiný Čech. Je skvělý, chválí ho spoluhráči

Legendární 68 pokořila další statistický milník. Jaromír Jágr se v historickém pořadí dostal na třetí místo v počtu odehraných zápasů v NHL. Stejně jako jeho někdejší spoluhráč z Pittsburghu Ron Francis má na kontě 1731 utkání. "To číslo je ohromující, úžasné a působivé. Ale nezdá se mi, že by ho překonávaní těchto milníků nějak vzrušovalo," řekl trenér Calgary Glen Gulutzan na Jágrovu adresu.

Před pětačtyřicetiletou legendou českého hokeje jsou ještě Mark Messier (1756 zápasů) a Gordie Howe (1767). Je ještě může Jágr v této sezóně překonat. Calgary zbývá do konce základní části odehrát 45 duelů. Pokud nejproduktivnější Evropan všech dob nevynechá ani jediný zápas, bude mít na svém kontě 1776 zápasů v NHL.

Historická tabulka v počtu zápasů v NHL: 1. Gordie Howe 1767 utkání 2. Mark Messier 1756 3. Jaromír Jágr, Ron Francis 1731 5. Mark Recchi 1652 6. Chris Chelios 1651

Nicméně kladenského odchovance trápí zdravotní patálie s třísly, kvůli kterým nastoupil zatím jen ve dvaceti střetnutích. Možná i proto není momentálně nejzářivějším českým hráčem v sestavě Plamenů. Kromě Michaela Frolíka, který za Calgary válí už třetí sezónu, sklízí pochvalu hlavně brankář David Rittich, jenž sezónu sice začal na farmě ve Stocktonu, ale na konci listopadu byl povolán do hlavního týmu, ve kterém se stále drží v pozici dvojky za Mikeem Smithem.

Sestřih zápasu San Jose - Calgary

Proti San Jose dostal počtvrté šanci od začátku a měl velkou zásluhu na tom, že utkání se rozhodlo až v samostatných nájezdech.

Pětadvacetiletý gólman dlouho držel svůj tým ve hře o vítězství. Několikrát se proti střelcům Žraloků vytáhl. Při střele Burnse zkraje třetí třetiny mu pomohla i tyčka. Na ránu Pavelskiho do šibenice a na teč Meiera byl však krátký, a tak se za stavu 2:2 šlo do prodloužení.

V něm se největší šance udály až v poslední minutě. Nejprve Tkachuk trefil tyč a poté se v závěrečných sekundách řítil na Ritticha obránce Vlasic. „Viděl jsem, že proti mně jede. Do konce zbývaly necelé tři sekundy, takže jsem proti němu vyjel, abych se opticky zvětšil a on mě trefil do hrudníku, což pro nás bylo dobře," popisoval situaci odchovanec Jihlavy pro klubový web.

Rittich: V chytání nájezdů se musím zlepšit

V nájezdech ho ale rychlou střelou mezi betony překonal znovu Pavelski a forhendovou kličkou i Donskoi, takže bod navíc brali Žraloci.

I přes porážku však brankáře trenér i spoluhráči chválili. „Myslím, že Ritty předvedl řadu skvělých zákroků v kritických chvílích zápasu. V nájezdech to brankáři nemají snadné. Navíc když čelíte takovým střelcům jako je Joe (Pavelski). To pak není jednoduché pro žádného gólmana," řekl kouč Gulutzan. „Ritty je skvělý gólman. Celý zápas nás držel, pochytal několik velkých šancí," uznal útočník Garnet Hathaway.

Rittich ale moc spokojený nebyl. „Nevím, jestli mám mít radost, vždyť jsme získali pouze bod. Přitom jsme hráli dobře, měli spoustu šancí, jak v základní době, tak v prodloužení, ale neproměnili jsme je. Nájezdy jsou už loterie, je to padesát na padesát a my holt měli smůlu. V chytání nájezdů se ještě musím zlepšit," hlásil Rittich.

Calgary je momentálně na tripu v Kalifornii a už před ním Gulutzan prozradil, že protočí oba brankáře, proto proti Anaheimu bude nejspíš chytat jednička Mike Smith. Rittich se v bráně pravděpodobně ukáže v jednom ze tří dalších domácích utkání. Plameny na Nový rok hostí Chicago, o čtyři dny později Los Angeles a sedmého ledna bude jejich soupeřem Anaheim.

Dosavadní Rittichovy statistiky nejsou vůbec špatné. Průměr inkasovaných gólů na zápas má lehce nad dvě branky (2,04) a jeho procentuální úspěšnost zásahů je 92,4%.