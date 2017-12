Boston rozstřílel Ottawu, Krejčí se po zranění hned zařadil mezi hvězdy

Útočník David Krejčí oslavil návrat do sestavy Bostonu Bruins dvoubodovým příspěvkem (1+1) při výhře 5:0 v Ottawě. Jednatřicetiletý český hokejista byl v sobotním zápase NHL oceněn titulem druhé hvězdy utkání. Jeho spoluhráč a nejlepší český střelec v lize David Pastrňák si připsal jednu asistenci.

Bostonu se v poslední době velmi daří, Bruins bodovali poosmé v řadě a zvítězili v šestém z posledních sedmi duelů. Jejich vítězství proti Ottawě načal Ryan Spooner, k němuž se po Krejčího tvrdé střele odrazil puk na pravé křídlo.

Ve druhé části pak Boston rozjel své představení. Trefil se Acciari, znovu Spooner a na 4:0 ve 34. minutě zvýšil sám český centr. Krejčí skóroval proti brankáři Senators Condonovi v početní výhodě, když se prosadil dorážkou u brankoviště.

Už zkraje třetího dějství dal skóre konečnou podobou Bergeron, u jeho branky, zároveň třetí využité přesilovky Bostonu, asistoval Pastrňák. David Krejčí byl za svůj výkon a dva body zvolen druhou hvězdou utkání, při vítězství 5:0 odehrál necelých 17 minut.

„Tuto sezónu máme opravdu dobrý tým. Poslední týdny jsem to sledoval seshora, kluci hráli fakt skvěle. Těší mě být zpět s týmem a jsem šťastný, že jsme získali dva body. Máme spoustu mladých hráčů, kteří do mužstva skvěle zapadli, navíc jsou naší nedílnou součástí a dávají důležité branky. Máme díky tomu v týmu dobrý balanc," těšilo po zápase Krejčího. Ten se do sestavy vrátil po šestizápasové pauze zaviněné zraněním v horní části těla.

Důvěra v Jeřábka roste

Český obránce Jakub Jeřábek odehrál za Montreal zatím největší porci minut (19:50) ze všech 13 zápasů, do kterých nastoupil, z výhry Habs se však netěšil. Střelci Montrealu pohořeli na floridském brankáři Jamesi Reimerovi, jenž si připsal druhou nulu z posledních tří zápasů a dovedl Panthers k výhře 2:0.

Discplinované mužstvo Floridy nenabídlo Canadiens ani jednu přesilovku, kanadský tým ztratil čtvrté utkání v řadě.

Washington porazil 5:2 New Jersey a ujal se vedení v Metropolitní divizi. Po dvou gólech a dvou asistencích měli v utkání Nicklas Bäckström a John Carlson.

Kapitán Capitals Alexandr Ovechkin třikrát asistoval, zápas proti Devils byl pro něj 961. startem za Washington – tím dorovnal Slováka Petera Bondru na druhém místě statistiky v počtu odehraných utkání za tým z hlavního města USA. Prvního Calleho Johanssona s 983 zápasy může ruská hvězda překonat ještě tuto sezónu.

V dalších zápasech NHL St. Louis přehrálo Carolinu 3:2, Nashville zvítězil 3:0 nad Minnesotou a Los Angeles vyhrálo ve Vancouveru 4:3.