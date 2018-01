Colorado slavnostně vyřadilo Hejdukovo číslo 23

Hejduk hrál naposledy v sezoně 2012/13 a 24. února 2014 oznámil konec kariéry. "Strávil jsem v dresu Avalanche čtrnáct sezón a užil jsem si opravdu každou vteřinu. Nic z toho, co jsem dokázal, by nebylo možné bez spoluhráčů. Měl jsem možnost hrát s některými nejlepšími hráči naší generace a celé historie," řekl Hejduk při ceremoniálu.

Slavnostní okamžik si s ním užili manželka Zlata a čtrnáctiletí synové David a Marek. Oba hrají za tým Colorado Thunderbirds, který Hejduk vede jako hlavní kouč. Jeho členové přivezli na led plaketu dresu, která následně vystoupala ke stropu.

"Když jsem byl jmenován v listopadu 2011 kapitánem, bylo to obrovské ocenění. Děkuji za to, jak jste mě uvítali s mojí rodinou v místě, které je teď naším domovem. Děkuji za všechnu podporu a za tento úžasný zážitek," dodal Hejduk.

Brzy bude následovat i třetí český hokejista. Útočník Patrik Eliáš se této pocty dočká 24. února od New Jersey Devils, které vyškrtne a vyvěsí ke stropu Prudential Center jeho šestadvacítku.

Hejdukovo číslo 23 bylo vyřazeno jako šesté v historii Colorada Avalanche. Rodák z Ústí nad Labem se symbolicky připojí ke spoluhráčům z vítězného týmu ve Stanley Cupu a klubovým legendám Joeu Sakicovi (19), Peteru Forsbergovi (21), Patricku Royovi (33), Adamu Footeovi (52) a Rayi Bourqueovi (77).

"Bylo to úžasné," řekl Hejduk o ceremoniálu. "Je to obrovská pocta. Něco, o čem jsem nikdy nesnil. Je to pravděpodobně největší osobní uznání, jaké jsem získal, protože není výsledkem jedné sezony, ale celé kariéry. Navíc můj dres visí se všemi těmi klubovými velikány. Je to skvělý, mimořádný pocit, který mi navždy zůstane," pokračoval.

Nyní jednačtyřicetiletý Hejduk přišel do Colorada v roce 1998 z Pardubic ověnčený zlatou medailí z olympijských her v Naganu. Klub si jej vybral ještě při působení v Québecu v roce 1994 ve čtvrtém kole draftu na 87. pozici.

Nyní přiznal, že ho ani nenapadlo, že si po příchodu do Colorada hned vybojuje místo v hlavním týmu. "Myslel jsem, že mě pošlou na farmu. V tu dobu zde byl skvělý tým, který byl jedním z kandidátů na Stanleyův pohár. A mně se povedlo udržet v týmu. To jsem vůbec nečekal," vzpomínal český útočník, jenž si číslo dresu 23 nevybral, ale bylo mu přiděleno.

Odehrál s ním v NHL 1020 zápasů v základní části, což je rekord mezi hráči, kteří oblékali pouze dres Avalanche. Absolutním rekordmanem je Sakic (1378), který zahájil kariéru ještě před přestěhováním klubu do USA v Québecu Nordiques.

Hejduk stejně jako Eliáš patří k 29 hráčům v historii NHL, kteří odehráli tisíc utkání v jednom týmu. "Byl jsem zde vždy šťastný. Lidé v Coloradu i hokejovém klubu Avalanche mě a moji rodinu skvěle přijali. Líbilo se mi tady. Když jsem končil kariéru, nepatřili jsme už mezi nejlepší týmy jako na začátku, ale pořád jsem to tady měl rád. A když je vše skvělé, tak proč odcházet?" řekl.

Hejduk je s 805 body a 375 brankami třetím nejproduktivnějším Čechem a třetím nejlepším českým kanonýrem v NHL. V obou kategoriích jsou před ním jen Jaromír Jágr a Eliáš. Díky svým střeleckým schopnostem získal Hejduk v roce 2003 Maurice "Rocket" Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra ligy, poté co v 82 zápasech zaznamenal rovných 50 branek.

V play off sehrál 112 zápasů a připsal si 76 bodů za 34 gólů a 42 přihrávek. V roce 2001 získal s Avalanche Stanleyův pohár. V dresu české reprezentace vybojoval Hejduk vedle slavného zlata z Nagana 1998 také bronzy na ZOH v Turíně 2006, na Světovém poháru 2004 a MS v Basileji 1998.