Voráček se přehoupl přes hranici 50 bodů, Pastrňák slaví další gól, asistoval i Palát

Jakub Voráček z Philadelphie se v NHL přehoupl přes hranici 50 bodů v sezóně. Český útočník přihrál v utkání s Buffalem na dva góly domácích hokejistů, kteří zvítězili 4:1. Výhru jim vychytal Michal Neuvirth, jenž si připsal 30 zásahů.

Sestřih duelu Philadelphia - Buffalo

Voráček dosáhl padesátibodové hranice jako sedmý hokejista v tomto ročníku, potřeboval k tomu 42 zápasů. Pořadí nahrávačů v lize vede s 43 přihrávkami, k nimž přidal osm branek.

Buffalo na ledě Flyers vedlo, ale po gólu O'Reillyho z úvodu druhé třetiny rychle vyrovnal Gostisbehere a za další čtyři minuty otočil skóre Couturier po Voráčkově asistenci.

Další dva góly vstřelili domácí hráči v závěru do prázdné branky. Nejprve si zopakovali úspěšnou spolupráci Voráček a Couturier, pak se trefil ještě Provorov. Philadelphia si tak připsala třetí výhru za sebou.

Sedmnáctý gól Pastrňáka

Boston s Pittsburghem prohrával po první třetině 1:3, v té druhé ale rozjel v rozmezí od 28. do 38. minuty gólostroj. Čtyřmi brankami v řadě skóre otočil ve svůj prospěch. Tu třetí vstřelil David Pastrňák, který ve 33. minutě zachytil nepřesnou rozehrávku, objel branku a přesnou střelou prostřelil Jarryho v bráně. Po českém útočníkovi se ještě prosadil Backes a vyhnal Kanaďana na střídačku.

Změna v brankovišti Tučňákům pomohla. Murray už nepustil žádný gól a zároveň Malkin se Sheahanem srovnali skóre. Jednička klubu se ještě blýskla minutu před koncem, kdy chytila trestné střílení Marchandovi. V prodloužení rozhodl o bodu navíc pro Pittsburgh Malkin.

Čeští brankáři výhru nevychytali

Dvě asistence zaznamenal Ondřej Palát z Tampy Bay. Šestadvacetiletý rodák z Frýdku-Místku zaokrouhlil počet nahrávek v letošní sezóně na dvacet. Lightning porazili Detroit, v jehož brance poprvé od 20. prosince nastoupil Petr Mrázek, 5:2.

Sestřih duelu Detroit - Tampa Bay

Český brankář si připsal 19 zákroků a jeho úspěšnost byla 79,2 %.

Do hry se dostal i Ondřej Pavelec z New Yorku Rangers. Dvojka Jezdců dostala do utkání s Vegas přednost před stálicí mezi tyčemi Lundqvistem. Nicméně výhru zkušený gólman nevychytal, Rangers s nováčkem soutěže prohráli 1:2. Pavelec zneškodnil 31 střel a úspěšnost zákroků měl 94,1 %.