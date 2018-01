Hlavně neudělat chybu, opakuje si Chlapík. Mrzí ho, že se s Jágrem těsně minuli

Je těžké přesvědčit trenéry svými výkony, když na ledě nestrávíte tolik času, jako jiní útočníci?

Pro mě je důležité, abych hrál dobře každé střídání. Snažím se neudělat žádnou chybu. Ta asistence je pouze třešnička na dortu. Dumont dobře napadal, puk se odrazil ke mně do rohu. Viděl jsem, že je před brankou, podařilo se mi prohodit puk před něj. Jeho první střelu sice brankář zlikvidoval, ale Dumont šel za pukem a vyplatilo se to.

Zažíváte první sezónu v seniorském hokeji. Je z vašeho pohledu hodné jiný, než ten juniorský?

Vzhledem k mému věku je těžší se prosadit, ale když mám tu šanci, snažím se udělat maximum, abych zůstal v prvním týmu Ottawy. Jako centr musím sledovat hru nalevo i napravo, musím být pozorný i v defenzivě. Navíc těch středních útočníků je poměrně hodně a jsou to kvalitní hráči.

Jak vám jde právě defenziva?

Odmala jsem byl ofenzivní hráč. Kdybyste mě viděli před dvěma roky, tak byste tomu nevěřil, ale díky videu jsem se směrem dozadu hodně zlepšil.

Stačil jste už během sedmi odehraných zápasů v NHL prohodit slovo s některými svými krajany ze soupeřových týmů?

Hovořil jsem s Davidem Pastrňákem, Petrem Mrázkem nebo Tomášem Hertlem, proti kterým jsem hrál.

Kdo je vaším hokejovým vzorem?

Asi jako u každého kluka to byl Jágr. Bohužel jsem se s ním na ledě nepotkal, ačkoliv to byl můj sen. Těsně jsme se minuli.

V loňském roce jste hrál na MS juniorů, na němž jste vstřelil dva góly. Pomohl vám tento šampionát do další kariéry?

Obléct dres národního týmu je pro mě vždycky čest. Byl to poslední turnaj s těmi kluky, se kterými jsem hrál od šestnáctky. Byla to vlastně poslední naše společná akce a možná už nikoho z toho týmu neuvidím. Bylo to fantastické být s nimi. Všichni jsme si to tehdy užili.

Sledoval jste letošní šampionát v Buffalu?

Každý zápas! Klukům jsem fandil, a že se dostali do semifinále, byl obrovský úspěch. I když závěrečné výsledky tomu nenasvědčují. Kdyby někdo předpověděl, že se dostanou tak daleko, nikdo by tomu nevěřil. Vzhledem k tomu, jakou máme v Česku možnost výběru, to bylo skvělé. Kluci fantasticky dřeli.