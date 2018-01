Hvězdy NHL měřily své umění. Zářil brankář Fleury, přesnou střelbou udivil nováček

Při dovednostních soutěžích hokejisté dále zápolili o titul nejrychlejšího bruslaře, měřili své dovednosti v přihrávkách, kontrole puku, dále pak tvrdosti a přesnosti střely.

V soutěži brankářů se předvedl Kanaďan Marc-André Fleury, jehož největším soupeřem byl Pekka Rinne z Nashvillu Pedators. Finský gólman si poradil se 13 soupeři v řadě.

„Pekka odvedl skvělou práci. Říkal jsem si, že ani nemá cenu do brány lézt a zkoušet ho porazit. Bylo tam pár tyček a měl jsem štěstí," glosoval Fleury svůj výkon. „Nemyslel jsem si, že bych zvládl vůbec těch 13 jako Rinne, takže jsem do toho šel s tím, že to bude hlavně legrace, což zafungovalo," dodal Fleury, který zastavil o jednoho „nájezdníka" více než jeho finský konkurent před ním.

„Jak se Marc-André přehoupl přes deset, říkal jsem si „no páni". Fakt na mě udělal dojem, to bylo vážně něco," chválil Rinne.

Na třetím místě skončil v disciplíně švédský brankář New Yorku Rangers Henrik Lundqvist s pěti vychytanými nájezdy v řadě, po třech měli Rus Andrej Vasilevskij z Tampy Bay s americkým gólmanem Connorem Helleybuyckem z Winnipegu.

McDavid je nejrychlejší, Ovečkin má nejtvrdší střelu

V dalších dovednostních soutěžích se ukázala například mladá kanadská hvězda NHL, edmontonský Connor McDavid, ten zdolal jeden okruh mezi mantinely za 13,5 vteřiny.

Pozornost také táhl souboj o tvrdost střely. Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin zvítězil s ranou o rychlosti 163 km/h.

V přihrávání byl nejlepší obránce St. Louis Kanaďan Pietrangelo, přesnost střelby pak trochu překvapivě ovládl nováček Brock Boeser. Dvacetiletý Američan hraje ve Vancouveru svou první kompletní sezónu v lize a při výhře na ledě Tampy Bay překonal takové hvězdy, jako je Sidney Crosby nebo Steven Stamkos.

Kontrolu puku zvládl nejlépe Johny Gaudreau z Calgary Flames. „Překážkovou dráhu" složenou ze dvou slalomů a branek v různých výškách, skrz které hráči dostávali puk, projel Jágrův spoluhráč suverénně nejrychleji a nejpřesněji – zvládl to za necelých 25 vteřin.

Při stejné soutěži svým způsobem zaujal také švédský obránce Erik Karlsson, jenž si pravidla upravil ku obrazu svému a bavil publikum i své soky.

Výběry divizí se utkají v utkání 3x3

Hvězdné setkání hráčů NHL vyvrcholí v neděli večer miniturnajem v zápasech 3x3.

Nejprve se utká výběr Atlantické divize s Metropolitní, poté změří síly zástupci Pacifické a Centrální divize. Vítězi si to rozdají ve finále.