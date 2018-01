Jágra v NHL nikdo nechtěl. Teď zamíří do Kladna, píší v Kanadě

Jágr tím pádem velmi pravděpodobně definitivně ukončil své působení v nejlepší lize světa, v níž odehrál v základní části 1733 zápasů a nasbíral v nich 1921 bodů. Za Calgary nastoupil pouze ke 22 zápasům, v nichž zaznamenal jeden gól a šest asistencí.

Jaromir Jagr (CGY) clears waivers. Expectation is his NHL contract for balance of season will be assigned to Kladno in CZE. — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) 29. ledna 2018

Od 31. prosince loňského roku kvůli zranění v dolní polovině nehrál a 14. ledna byl zpětně umístěn na listinu zraněných hráčů. Zdravotně strádajícího 45letého veterána si pak podle očekávání z waiver listu nikdo nestáhl.

#Flames RW Jaromir Jagr has cleared waivers. Expect him to head home to HC Kladno in Czech Republic. No announcement from Flames yet. — Wes Gilbertson (@WesGilbertson) 29. ledna 2018

Podle informací TSN nyní česká hvězda zamíří do svého Kladna. „Od Jaromíra očekáváme informace v nejbližších hodinách," potvrdil pro Sport.cz Vít Heral, mluvčí kladenského klubu.

Pokud by Jágr za Rytíře nastoupil, a nakonec zůstal v jejich dresu do konce sezóny, potřeboval by odehrát 15 zápasů, aby případně mohl nastupovat i v baráži o extraligu.

„Hypoteticky jde o počty, to znamená, pokud by se Jaromír vrátil, jistě by chtěl pomoci týmu v případné baráži (o extraligu). Pro to je potřeba odehrát patnáct utkání, když to spočítáme, tak Benátky vycházejí na sobotu 3. února. Tak by stihl v základní části sedm zápasů. V play off osm, takže by dal požadovaných patnáct utkání v první lize. Ale zatím napjatě čekáme, co se stane večer," řekl už ráno Heral.