Češi v dresu Philadelphie řádili! Gudas se popral, Voráček má 50 asistencí

Pořádně vidět byli čeští hokejisté v zápase NHL mezi New Jersey a Philadelphií. Útočník Flyers Jakub Voráček dvakrát nahrával a jako první se v letošním ročníku dostal na hranici 50 asistencí. Jeho spoluhráč Radko Gudas se výrazně zapsal do statistik tím, že se popral s Travisem Zajacem. Na straně Devils zase dvě přihrávky zaznamenal Pavel Zacha. Ďáblové nakonec na svém ledě zvítězili 4:3.

Jakub Voráček (93) z Philadelphie neustál souboj s Blakem Colemanem (40) z New Jersey a padá na led.

Radko Gudas (3) z Philadelphie v pěstním souboji s Travisem Zajacem (19) z New Jersey.

To nejzajímavější se odehrálo hned v první třetině. Nejprve Zacha nahrál na první trefu New Jersey, poté v dvojnásobné přesilovce Voráček přihrál na vyrovnávací gól. V 13. minutě ostře fauloval Gudas Palmieriho a strhla se mela, do které se připojil i Voráček a stejně jako Gudas dostal dvouminutový trest.

Prakticky hned po jeho vypršení šel pomstít Palmieriho Zajac a s Gudasem se poprali. Ale tím, že Zajac bitku vyprovokoval, hráli Letci přesilovou hru, ve které si připsal jubilejní padesátou asistenci Voráček.

V první dvacetiminutovce padlo celkem 36 trestných minut. Kromě bitky Gudase se Zajacem se poprali i Severson z Manningem. V dalším dvou periodách se hrálo prakticky bez vyloučení, to jediné dvouminutové si odseděl Konecny.

Philadelphia se zásluhou Gostisbehera dostala do vedení 3:2, ale v závěrečné třetině domácí skóre otočili. Nejprve Severson po přihrávce Zachy zpoza brány srovnal, a poté minutu a půl před koncem přidal rozdílovou branku Hischier. Celý zápas sledoval z lavičky český brankář Letců Michal Neuvirth.

Centr David Krejčí z Bostonu se podílel gólem na porážce St. Louis 3:1 a byl zvolen druhou hvězdou večera. Forvard David Pastrňák přispěl k triumfu Bruins asistencí a bodoval posedmé za sebou. Střední útočník Radek Faksa si u výhry Dallasu 4:1 v Arizoně připsal nahrávku.

New York Rangers podlehli Torontu 0:4 a neuspěli ve čtvrtém z posledních pěti duelů, naopak Maple Leafs zvítězili čtyřikrát v řadě. Gólman Henrik Lundqvist ve 24. minutě po čtvrté inkasované brance přenechal místo Ondřeji Pavelcovi, který ve zbytku utkání pochytal 19 střel.

Gólman David Rittich z Calgary zasáhl do souboje proti Tampě Bay od 47. minuty za nepříznivého stavu 4:6. Rodák z Jihlavy pustil za svá záda jednu ze čtyř střel. Forvard Alex Killorn se na výhře Lightning podílel čtyřmi body (2+2). První asistenci v sezóně zaznamenal český obránce Andrej Šustr.