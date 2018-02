Chicago vyměnilo Kempného do Washingtonu

Kempný nastoupil za Blackhawks ještě v sobotu v domácím duelu právě proti Washingtonu a jednou asistencí se podílel na vítězství 7:1, které ukončilo sérii osmi porážek Chicaga.

NEWS | #Caps acquire defenseman Michal Kempny from the Chicago Blackhawks in exchange for a third round draft pick in the 2018 NHL Entry Draft. #ALLCAPS



More info: https://t.co/4zhkLI3484 pic.twitter.com/gdYEuLk85F — Washington Capitals (@Capitals) 19. února 2018

Sedmadvacetiletý bek neměl v sestavě Chicaga stabilní místo. Sehrál 31 z celkových 59 utkání a připsal si sedm bodů za gól a šest přihrávek. Má 13 kladných bodů za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech. V minulém ročníku při svém debutu v NHL po příchodu z Omsku z KHL nastoupil k 50 utkáním a připsal si osm bodů za dva góly a šest asistencí.

Kempný by měl v noci dorazit do Washingtonu a za Capitals, kteří dnes hrají v Buffalu, by mohl poprvé nastoupit v úterý doma proti Tampě Bay. "Je to dobrý bruslař. Je to už zkušenější hráč. Myslíme si, že naší defenzivě pomůže," řekl trenér Washingtonu Barry Trotz deníku The Washington Post.

Na konci května loňského roku Kempný podepsal s Blackhawks nový roční jednocestný kontakt na 900 tisíc dolarů. Po jeho skončení se může stát v červenci nechráněným volným hráčem.

Účastník posledních dvou mistrovství světa i Světového poháru v roce 2016 působí v zahraničí třetí sezónu. Bývalý hráč Komety Brno a pražské Slavie zamířil do KHL v roce 2015 a po jediné sezóně zamířil do NHL. S Capitals, za který nastupuje hvězdný Alex Ovečkin, bude mít šanci si poprvé zahrát v zámoří play off. Washington je druhý v Metropolitní divizi, zatímco Chicagu patří poslední pozice v Centrální divizi.

Chicago získá za Kempného vyšší ze dvou pozic, které má Washington ve třetím kole draftu k dispozici. Jednu má vlastní a druhá původně patřila Torontu, ale Capitals ji získali loni 2. července od New Jersey při odchodu útočníka Marcuse Johanssona.

Uzávěrka přestupů v NHL je 26. února.