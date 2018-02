New Jersey se chystá na Eliášův večer. Mezi útočníky Devils má největší zásluhy, zaznělo

Grant Marshall (vlevo), Patrik Eliáš (uprostřed) a Scott Gomez z New Jersey Devils se radují z Eliášova gólu v play off 2003.

New Jersey před Eliášem nevyřadilo číslo žádného jiného útočníka. Vedle jeho numera ke stropu haly Prudential Center ještě vyvěsilo dresy legendárních obránců Scotta Niedermayera (27), Scotta Stevense (4), Kena Daneyka (3) a naposledy brankáře Martina Brodeura (30).

Make room, fellas. A new member is about to join the club. #PattyForever pic.twitter.com/FcbPIN6dLF — New Jersey Devils (@NJDevils) 24. února 2018

Se všemi jmenovanými Eliáš nastupoval. „Působil trochu nenápadně, ale byl to chytrý hráč, který mohl hrát v jakékoliv situaci," chválil Scott Stevens na webu NHL.com. „Chci říct, buďme upřímní, byli jsme hlavně defenzivní tým, ale když jsme potřebovali důležitý gól, on (Eliáš) ho buď dal nebo připravil. Tím pro nás byl. Není pochyb o tom, že mezi všemi útočníky v historii (Devils) má ty největší zásluhy," dodal legendární obránce.

„Nemůžu se dočkat, jak si tento výjimečný večer užiju s vámi všemi a s celou svou rodinou. Těším se na to," vzkázal jednačtyřicetiletý Eliáš fanouškům na NJ.com.

Číslo 26 si sám nevybral

New Jersey draftovalo Eliáše v roce 1994 jako 51. hráče v pořadí. Odchovanec třebíčského hokeje za Devils odehrál 1240 utkání a nasbíral 1025 bodů (408+617). V klubu původně začal s číslem 24, postupně se ale propracoval až k 26, které je s ním neodmyslitelně spjaté.

„Je to zajímavý příběh, protože jsem si ji nevybral. Bylo to moje čtvrté číslo. Jako nováček si nemůžete vybírat. Měl jsem i čísla 20, 22 a pak 26, a to už mi zůstalo," řekl bronzový medailista z OH 2006.

Eliáš s New Jersey v letech 2000 a 2003 dosáhl na dva Stanley Cupy. Drží několik klubových rekordů – konkrétně například v počtu branek, asistencí a bodů. V jedné sezóně vykonával v týmu i jako první Evropan v klubové historii kapitánskou funkci.

Patrik Elias' daughters are NOT having it during their dad's interview tonight!#PattyForever https://t.co/11BXHg6px8 — MSG Networks (@MSGNetworks) 23. února 2018

„Lidé se mě ptají, co je pro mě největší úspěch v kariéře. Tím pro mě je, že jsem vydržel v jednom týmu celou kariéru v NHL. Jsem na to opravdu pyšný. Dostalo se mi hrozně moc lásky a respektu od zdejších lidí. Člověk si to nejvíce uvědomí, když skončí," dodal Eliáš.