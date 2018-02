Ďáblem budu navždy, slíbil Eliáš. Český útočník se dočkal pocty a ovací narvané haly

Eliáš kráčel v tmavém obleku po schodech směrem k ledové ploše, každou chvíli si pleskl s některým z fanoušků. Ti na českého útočníku, který vládne řadě klubových statistik, nezapomněli a na zádech jim svítilo číslo 26, s nímž Eliáš nastupoval.

Následně po červeném koberci nataženém na ledové ploše dokráčel za manželkou a dcerami. Nabitá hala nadšeně burácela a vyvolávala jméno českého útočníka, který poslední zápas za Devils odehrál 9. dubna 2016. Svou kariéru v NHL spojil výhradně s klubem z New Jersey a fanoušci to dobře věděli.

Pódium z 1240 puků

Pak nakráčel k mikrofonu na malé pódium vystavěné z 1240 puků (počet utkání, které za Devils odehrál), aby pronesl řeč k fanouškům, kterým mával na znamení díků za podporu. Fanouškům řekl, že si nikdy nedovedl představit, kam až se může jeho kariéra posunout. Poděkoval majitelům klubu i zástupcům vedení NHL, vzpomínal na důležité postavy, které ho během působení v zámoří provázely. Řekl, že mu bylo ctí pracovat se všemi skvělými lidmi, s nimiž v organizaci Devils pracoval.

Rozesmál halu, když vzpomínal na tři návštěvy klubového skauta v Česku, který ale ani v jednom případě neviděl Eliáše v akci. Vše vždy skončilo rozbruslením, a tak prý útočník netuší, podle čeho si jej Devils vybrali. Pak se v očích Eliáše objevily i slzy a hala opět nadšeně skandovala jeho jméno.

New Jersey před Eliášem nevyřadilo číslo žádného jiného útočníka. Vedle jeho numera ke stropu haly Prudential Center ještě vyvěsilo dresy legendárních obránců Scotta Niedermayera (27), Scotta Stevense (4), Kena Daneyka (3) a naposledy brankáře Martina Brodeura (30). „Nemohl jsem mít lepší učitele než tuhle čtveřici," složil poklonu zmíněnému kvartetu.

Eliáš s New Jersey v letech 2000 a 2003 dosáhl na dva Stanley Cupy. Drží několik klubových rekordů – konkrétně například v počtu branek, asistencí a bodů. V jedné sezóně vykonával v týmu i jako první Evropan v klubové historii kapitánskou funkci.

Halou zněla i čeština

Následně složil v češtině poklonu rodičům, bratrům i všem přátelům. "Mami, tati, chtěl bych vám moc poděkovat, za to, co jste všechno obětovali pro mě, ale i pro bráchy. Díky za vaši lásku a podporu. Mám vás moc rád. Bráchové, byli jste mí hrdinové, když jsem byl malý. Dík patří i mým přátelům tady i doma v Česku, jsem rád, že vás mám a děkuji za vaši podporu," prohlásil a celá hala opět tleskala.

Poděkování se dostalo i manželce Petře. Eliáš řekl, že díky ní se dostal ze všech kritických situací a měl v ní vždy tu největší oporu. O dcerách pak prohlásil, že každý Ďáble má své anděly a právě těmi jsou jeho dcery.

Následně fanouškům řekl, že v Devils našel druhý domov. S mobilem v ruce si pak vše natočil a publikum znovu aplaudovalo. Dokonce se po poděkování fanouškům z hlediště ozvalo, aby se šel převléknout do výstroje, ale na to jen odpověděl: „Ne." Zároveň zdůraznil, že je hrdý na to, že svou kariéru spojil v zámoří jen a jen New Jersey Devils. I proto už bude v klubu navždy číslo 26 nedotknutelné. „Ďáblem budu navždy," řekl Eliáš.

Pak odložil sako a oblékl na sebe dres s číslem 26. A za pár okamžiků už sledoval, jak jeho dres stoupá pod střechu haly. Téhle pocty se mu dostalo jako třetímu Čechovi v historii zámořské soutěže po Haškovi a Hejdukovi.