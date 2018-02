Plekanec: Montreal je domov, ale Toronto může vyhrát Stanley Cup

Plekanec už pomalu vyhlížel, jak dosáhne v dresu Canadiens významného milníku 1000 odehraných utkání v základní části. Momentálně je na čísle 981. Jenže Montreal má ve Východní konferenci hodně daleko do play off a hrozí mu, že si podruhé za poslední tři sezóny nezahraje o Stanley Cup. V opačném případě by byl asi podobný trejd - navíc do týmu 540 kilometrů vzdáleného velkého rivala - velmi nepravděpodobný.

"Já věděl, jaká je situace," připustil Plekanec. Sám asi tušil, že se něco chystá, když nebyl zařazen do sestavy v posledním duelu Canadiens. "Musím otočit list, i když je to samozřejmě obtížné. Ale udělám pro Toronto vše nejlepší, co umím," ujistil. "Jsem moc nadšený, že jdu právě tam, neboť jde o velmi talentovaný tým, který bude v play off," dodal Plekanec.

Toronto je navíc mimořádně ambiciózním klubem. Právě kvůli velkému vítězství, na které čekají třináctinásobní vítězové Stanleyova poháru Maple Leafs už od roku 1967, přivedli v polovině roku 2015 ostříleného generálního manažera Loua Lamoriella a podobně uznávaného kouče Mikea Babcocka. Ti mají za pomoci jedničky předloňského draftu Austona Matthewse jasný cíl vrátit trofej co nejdříve do Ontaria.

Plekanec tuto možnost velmi dobře vnímá. "Když se dostanete do play off, v této době pak může vyhrát kdokoliv. Kromě talentovaných hráčů má ale Toronto v klubu samé vítěze, kteří už vyhráli Stanley Cup a vyhráli i olympijské hry. Oni ví, jak vyhrávat tyto zápasy. Je skvělé, že toho jsem nyní součástí, a těším se, jaká tato zkušenost bude," prohlásil Plekanec.

Rodina zůstává v Montrealu

Nové příležitosti ale musí i něco podřídit. V Montrealu nechá manželku Lucii i syny Matyáše s Adamem. "Je to 15 let života, co jsem tu prožil. Je to můj domov, kde moje děti mají školku, vstřebávají francouzštinu a mají ji jako svůj první jazyk. Ale jdu do mužstva, které může vyhrát Stanley Cup, což je úchvatné. Dobré navíc je, že to budu mít blízko. Je to hodina letu, takže když bude třeba možnost krátkého volna, mohou za mnou přiletět a uvidíme se," přemítal Plekanec.

Oblíbenec fanoušků Habs a ceněný univerzál, který se vždy podřídí potřebám týmu, neopomněl poděkovat těm, kteří ho podporovali. "Nemohu ale fanouškům poděkovat dostatečně, jak by si zasloužili. Užil jsem si v Montrealu úplně každou vteřinu. Pro někoho to může být klišé, jenže fanoušci Canadiens jsou prostě neuvěřitelní a vždy se ke mně skvěle chovali. Našel jsem tu spoustu přátel a měl tady skvělé spoluhráče. Hrát tady bylo něco a já jsem si to moc užil," vzkázal Plekanec.

Sedmý hráč klubové historie co do počtu odehraných utkání v dresu Canadiens ale nevyloučil, že se jednou vrátí. "Je to samozřejmě možnost a i tom jsem se bavili. Mít na kontě tisícovku odehraných utkání za Canadiens, to by bylo samozřejmě něco mimořádného," uvedl Plekanec.