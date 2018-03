NHL prožila velký návrat, Fisher pomohl Nashvillu důležitou trefou

Byl to velký odchod. Nashville v minulém ročníku poprvé za svého účinkování v NHL došel až do finále, kde podlehl Pittsburghu. A kapitán hokejových Predátorů Mike Fisher ucítil, že je pravý čas ukončit kariéru. Tedy spíš přerušit. V pátek ve Vancouveru opět navlékl zápasový dres a vrátil se do sestavy Nashvillu. Svůj comeback navíc obohatil gólem v momentě, kdy se jeho mužstvu nedařilo, a zavelel tak k vítězství 4:3 po prodloužení.