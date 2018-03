Voráček pálil, bitvu o Pensylvánii ale ovládli šampióni NHL. Rittich přišel o premiérovou nulu

Český brankář Petr Mrázek odstartoval v Philadelphii po přestupu z Detroitu novou kapitolu třemi výhrami, v nichž inkasoval jen čtyřikrát, ale jeho kouzlo se poté vytratilo. Ostravský rodák pustil v následujících čtyřech utkáních osmnáct branek a jako první vytahoval puk ze sítě i v duelu s Pittsburghem. Český gólman ale neměl nárok, pro skvělém pasu Jevgenije Malkina střílel v přesilové hře do prázdné branky Phil Kessel.

Simon se zranil

Začátek druhé třetiny patřil Philadelphii, která otočila na 2:1. Vyrovnávací branku zařídil Voráček. Kladenský odchovanec přihrával od levého mantinelu puk před branku, kde si ho pod tlakem protihráče srazil do vlastní sítě Derick Brassard. Poté se prosadil Travis Konecny, ale obhájce Stanleyova poháru ještě před druhou přestávkou třemi zásahy překlopil skóre opět na svou stranu.

Mrázek při gólu na 2:2 měl zakrytý výhled a střela Jamieho Oleksiaka od modré čáry si našla cestu až do branky. Další dva góly vstřelil Conor Sheary, na kterých český gólman také nenese žádnou vinu. První padl z dorážky, při druhém se puk po teči dostal k útočníkovi Pittsburghu a ten do poloodkryté branky přidal čtvrtou trefu. Pátý gól dali hosté v závěru při powerplay. Vítězství si ale na ledě nemohl vychutnat Dominik Simon, který se zranil v dolní části těla a v průběhu druhé třetiny ze zápasu odstoupil.

Poslední střela připravila Ritticha o čisté konto

Osmnáct sekund dělilo Davida Ritticha v Buffalu od první vychytané nuly v NHL. Domácí ho překonali až z úplně poslední 26. střely a korigovali tím prohru 1:5 s Calgary.

Rittich dostal v předchozích čtyřech zápasech sedmnáct gólů, i proto v březnu dosud plnil jen roli náhradníka. Vypadalo to ale, jakoby českému gólmanovi přestávka prospěla. Jihlavský odchovanec předvedl v utkání několik výborných zákroků a za výkon si vysloužil kovbojský klobouk, který po zápase nosil na hlavě. Tato pocta se v kabině Flames uděluje nejlepšímu hráči mužstva v utkání.

Calgary, které minulé čtyři zápasy prohrálo, mělo zápas plně pod kontrolou. Už v deváté minutě vedlo o dvě branky a další tři trefy přidalo v prostřední části. Jedinou kaňkou je pro kanadský klub situace ze závěru, ve kterém Rittich kvůli clonícím hráčům neviděl střelu Caseyho Nelsona od pravého mantinelu.

"Vůbec mě netrápí, že jsem přišel o nulu. Vyhráli jsme a to je teď ze všeho nejdůležitější. Potřebujeme každý bod a dnes máme dva. To je skvělé. Zasloužili jsme si je, odehráli jsme výborný zápas," prohlásil Rittich. Základní část je ve své poslední čtvrtině a Calgary ztrácí na postupové místo do play off jeden bod.

Arizona potvrdila v souboji dvou nejhorších týmů Západní konference, že je na vzestupu. Coyotes zvítězili na ledě Vancouveru 2:1 a připsali si osmou výhru z posledních jedenácti utkání. Nerozhodné skóre zlomil gólem v závěrečné minutě Derek Stepan.