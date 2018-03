Neuvěřitelné, pozoruhodné! Ovečkinovi se klaní hokejový svět, smekají Gretzky i Crosby

Jen tři hráči přitom nasbírali v NHL 600 přesných zásahů v NHL rychleji než Ovečkin - Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Brett Hull. Spolu s nimi patří ruský kanonýr do exkluzivního klubu hokejistů, kteří této magické hranice dosáhli ještě předtím, než v NHL odehráli 1000 zápasů. Ovečkin jich na to potřeboval 990.

„Když se nad těmito milníky zamyslím, uvědomím si, jak pěkné je být součástí historie a v této společnosti. Pochopitelně je to něco speciálního. Bylo vidět, že když jsem proti Winnipegu vstřelil první gól, všichni spoluhráči se mě pak na ledě snažili hledat, každý se koukal jen na mě," všiml si Ovečkin.

„Je to neuvěřitelné. Teď už není moc padesátigólových střelců, ale on padesátku atakuje každou sezónu. V jeho podání to vypadá skoro automaticky," smekal před lídrem Washingtonu kapitán Pittsburghu Sidney Crosby.

Ovečkin padesáti tref v jednom ročníku NHL dosáhl už šestkrát a atakuje ji ve své třinácté sezóně v nejlepší hokejové soutěži světa. Aktuálně má na svém kontě 42 zásahů, o gól více než Patrik Laine z Winnipegu, který v pondělí při vzájemném střetnutí skóroval jednou. Pakliže by Ovečkin nakonec bitvu o trofej Maurice Richarda vyhrál, stal by se prvním nejlepším střelcem sezóny starším jednatřiceti let od roku 1975, kdy to dokázal Phil Esposito.

„V současné době je nesmírně obtížné dávat góly, když si uvědomíte, jak dobří jsou už v mladém věku obránci, jak se zlepšily výkony gólmanů. Dávat pravidelně 30, 35, 40 gólů za sezónu je opravdu pozoruhodné," řekl Wayne Gretzky, s 2857 nejproduktivnější hráč historie NHL a s 894 góly i nejlepší střelec.

„S Alexem jsme dobří přátelé a myslím si o něm jenom to dobré. Jestli je tu jeden hráč, který ještě nevyhrál Stanleyův pohár a zasloužil by si ho, pak je to on. Washingtonu i Rusku vždycky dával všechno. Rád bych ho viděl se Stanleyovým pohárem, protože opravdu dělá všechno, aby byl lepším hráčem a stal se šampiónem," tvrdí Gretzky.

Pokud se Ovečkin nezraní, je velmi pravděpodobné, že se dostane i na metu 700 gólů, což dosud zvládlo jen sedm hráčů, včetně Jaromíra Jágra (766). Hranici 800 tref pokořili jen Gordie Howe (801) a rekordman Gretzky. Kam se zařadí Ovečkin?