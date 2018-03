Jediní v Evropě! Český hokej dosáhl unikátního milníku

Výstava „100 let NHL“ byla dnes oficiálně otevřena v Síni slávy českého hokeje v pražské Galerii Harfa. Fanoušci mají možnost vidět stovky cenných memorabilií spojených s historií a nejslavnějšími jmény nejlepší hokejové ligy světa. Za hlavní taháky lze označit prsteny pro vítěze Stanley Cupu, mezi kterými vyčnívá prsten Jaroslava Pouzara. Výstava je veřejnosti otevřena denně od 10 do 21 hodin a potrvá do jara 2019.