Talentovaný Chytil se poprvé trefil, Kempný pálil v novém působišti

Mladý český centr New Yorku Rangers Filip Chytil (72) oslavuje svůj první gól v NHL.

Osmnáctiletému Chytilovi stačilo na úvodní gól v nejslavnější soutěži světa pouhých pět utkání. V hodně divokém zápase s Tampou se forvard z Kroměříže dočkal v deváté minutě třetí třetiny, když byl nejrychleji u kotouče, který se od zadního mantinelu rychle odrazil zpátky před branku, kde už číhal účastník juniorského šampionátu z přelomu roku, který puk dorážel do odkryté branky.

Do utkání ho doprovodil zkušený český brankář Ondřej Pavelec, nevydařenou sezónu však nedokázal zlepšit ani v utkání s Blesky, a se šestii obdrženými góly ( sedmou branku přidali hosté v power play) bude chtít na souboj s jedním z lídrů soutěže, co možná nejrychleji zapomenout.

Spokojený byl po výměně ze Chicaga Michal Kempný a svoji pohodu dokázal přenést rychle i na ledovou plochu. Jeho krásná rána od modré otevřela ve druhé třetině gólový účet utkání. Český bek, který nastoupil v první obranně dvojici a kryl záda hvězdnému duu Ovečkin - Kuzněcov, byl však nakonec jediným úspěšným střelcem domácích v Capital One Areně.

Aktivnější hosté, kteří ještě živili hodně teoretickou naději na play off, otočili duel už v druhé části hry, když se do střelecké listiny zapsali dva „věrní" Justin Faulk a Derek Ryan, oba Američané totiž nikde jinde, než v Carolině nepůsobili. Porážku Capitals pak ještě stvrdila finská hvězdička Sebastian Aho a do prázdné branky také čtyřiadvacetiletý Brock McGinn.

Interesantní souboj o pozice na hraně play off shlédli diváci v domovské aréna Kačerů Honda Center, a vidět byl Ondřej Kaše. Dvě asistence a vítězství 2:1 po prodloužení přiblížilo Anaheim na pouhý bod od dnešního soupeře, a v napínavé koncovce si tým Randyho Carlyla znovu o něco polepšil. Kromě chomutovského odchovance vyčníval také gólman domácích John Gibson, který kryl 27 střel soupeře a byl jednou z ústředních postav celého zápasu.