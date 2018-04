Brousek Gudas si posteskl: Mrzí mě, že už hokej není tak tvrdý

Už jen krůček chybí hokejistům Philadelphie, aby měli v NHL jistotu play off. K postupovým branám jim pomáhají i výkony obránce Radka Gudase, který už nesestřeluje soupeře na potkání, ale stará se o to, aby defenzíva Flyers šlapala, jak má. Třeba i tím, že radí mladším spoluhráčům. „No jo, už jsem asi starej,“ směje se 27letý vousáč.

V sobotu jste udělali hodně důležitý krok k postupu výhrou nad Bostonem. Cítíte, že už to máte v kapse?

Oficiálně ještě neslavíme, ale věděli jsme, že když porazíme Bruins, tak už to play off snad máme. Není to stoprocentní, ale Florida by musela vyhrát pět zápasů a my všechno prohrát. Myslím si, že naši kluci podvědomě vědí, že ta výhra pro nás znamená play off. Na nějakou oslavu snad vyjde chvilka, teď ale ne, v úterý hrajeme s Islanders.

Sledovali jste hodně, jak si vede Florida, která vás jako jediná ještě může ohrozit?

Spíš jsme se soustředili na sebe. Kdybychom to nechávali na ostatních, tak by se nám to nemuselo vyplatit, protože bychom se nemuseli dostat do stoprocentní formy na play off a pak bychom asi rychle vyletěli. Takže nám trenér vtloukal do hlavy, abychom si dávali pozor na vlastní výkon. Všichni ale stejně koukali, jak se bude dařit New Jersey na západním pobřeží. Florida má hrozně těžký konec sezóny, hraje ještě dvakrát s Bostonem, takže pro ně je to docela záhul. My naopak věděli, že máme docela dobré rozlosování.

Během základní části vás potkávaly jobovky: série 10 porážek, pak dlouhodobá zranění obou gólmanů. Přesto jste na pozicích pro play off. Cítíte, že tyto problémy tým posílily?

Stoprocentně. Máme tu pár kluků, co teď bohužel nehrají, ale když zaskakovali, tak viděli, že na NHL mají. Síla týmu po těch deseti porážkách byla vidět hned, kdy jsme se do toho pustili a po Vánocích jsme měli jednu z nejlepších bilancí, třeba v únoru jsme skoro neprohrávali. Bylo pěkné vidět, jak jsme se dali dohromady. Tím, že máme hodně mladých hráčů, tak nám to i prospělo. Ti mladší viděli, jakým směrem je potřeba jít. Udělalo nás to silnější.

Jste i kvůli Petrovi Mrázkovi, který přišel jako nový gólman do týmu, zodpovědnější?

Manažer se s námi neradí, koho vzít. Člověk může jen doufat, že je to třeba někdo, koho zná, a je to dobrej kluk. Což v Petrově případě vyšlo skvěle. Měli jsme štěstí, že byl na odchodu z Detroitu. Je to super, když si můžeme sednout všichni Češi i s Neuvym (Michalem Neuvirthem) a Vorasem (Jakubem Voráčkem) po zápase a probrat to.

Ve Flyers máte hodně mladé beky, cítíte, že pro ně fungujete jako mentor?

Cítím se starej, je to tak. (směje se) Bavili jsme se s trenérem, že bude potřeba těm mladým pomoct. Pro některé to nebude jednoduché. První sezóna v NHL a rovnou do play off, kde se od nich bude chtít hodně. Ale oni to zvládají. Musí si zvyknout, že je to nejlepší liga světa. Už to tak vychází, že jsem tu druhý nejstarší obránce. Mně se ale líbí, jak je ten tým poskládaný.

V posledních měsících jste dost ubral ze svého nekompromisního stylu, kterým jste si zjednal respekt, ale také vysloužil několik suspendací. Je to požadavek kouče?

Hokej se mění a já se musím změnit s ním, jestli chci v NHL zůstat. Mrzí mě, že už hokej není tak tvrdý, ale ti mladí hráči, co do ligy přicházejí, někdy nečekají, že je někdo atakuje. A pro mě je to pak těžké. Nedávno třeba Hartnell trefil za brankou Antipina z Buffala, který skončil na nosítkách. To by se před pěti deseti lety nestalo, aby se ten kluk takhle otočil. Hartnell ho neměl trefit zezadu, ale ten obránce se mohl mnohem víc chránit. Na to existuje dvojí pohled. Tím, že jsem se dostal do první obrany na oslabení, tak musím dávat bacha, protože na trestné lavici týmu nepomůžu. Pro mě bylo určitě jednodušší, když jsem přišel do ligy a ti kluci byli dvoumetroví, ale všichni se uměli chránit.