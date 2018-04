Nečekaný kolaps! Sobotka s Jaškinem hazardují s účastí v bojích o Stanley Cup

Hororovou koncovku měl pro hokejisty St. Louis jejich domácí zápas s Chicagem. Tým Blues s českými hráči Vladimírem Sobotkou a Dmitrijem Jaškinem směřoval k výhře, jenže poslední třetinu nezvládl a devět sekund před koncem pak utkání ztratil. To může znamenat pro poražené nečekanou komplikaci v bitvě o postup do play off zámořské soutěže. Český útočník Ondřej Kaše pak vstřelil vítězný gól Anaheimu v duelu s Minnesotou. Tým Ducks vyhrál 3:1 a Kaše byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.