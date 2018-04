Famózní Češi na úvod play off NHL! Pastrňák, Krejčí a Palát v klíčových rolích

Skvělými výkony se blýskli čeští hokejisté ve čtvrtečním programu úvodních zápasů play off NHL. K výhře Bostonu nad Torontem 5:1 přispěl David Pastrňák gólem a dvěma asistencemi, po jedné brance a přihrávce zaznamenal jeho jmenovec Krejčí. Tříbodový večer prožil i Ondřej Palát (1+2), jenž se s Tampou radoval z výhry nad New Jersey 5:2.

Nejlepší český střelec v základní části NHL David Pastrňák byl za svůj počin vyhlášen druhou hvězdou utkání za Bradem Marchandem, jenž po spolupráci s mladým českým forvardem otevřel v přesilové hře skóre utkání.

Toronto sice ještě v první třetině srovnalo, ale ve druhém dějství se zápas definitivně lámal. David Krejčí v přesilovce z úhlu přihrál jmenovci Backesovi na vítězný gól. 38 sekund před druhou sirénou pak přišla trefa Pastrňáka.

Brankář Frederik Andersen jeho ránu z mezikruží vyrazil, Marchand ale získal puk zpět, znovu nabil českému snajprovi, který tentokrát už gólmana Toronta prostřelil.

Havířovský rodák ale stále neměl dost, ve třetí třetině po rychlém úniku znovu překonal Andersena, puk se sice odrazil od tyčky, ale ze vzduchu jej do brány doklepl dojíždějící Sean Kuraly.

Skóre utkání uzavřel v přesilovce Krejčí, jenž z ostrého úhlu nachytal Andersena. Krejčí se stal desátým hráčem v historii bostonského klubu, který dal v play off 30 gólů.

Palát byl za stejný bodový počin jako Pastrňák vyhlášen třetí hvězdou utkání. Byl to on, kdo vstřelil první gól duelu s Devils, když se šikovně proháčkoval před bránu a bekhendem do protipohybu gólmana skóroval.

Ještě v první třetině oplatil Tyleru Johnsonovi gólovou přihrávku a Tampa už měla dvoubrankový náskok. Palát měl prsty i ve vítězném gólu Yanniho Goudrea na 3:0 z přesilové hry v úvodu třetiny.

Pak si ale český útočník vybral špatný moment, když jeho přihrávku v obranném pásmu vystihl Tyler Hall a svým vůbec prvním gólem v play off v kariéře snížil. V polovině třetí periody zápas zdramatizoval přesilovkovým gólem Travis Zajac. Domácím ale vrátil klid Alexander Killorn a do prázdné brány pak pojistil výhru Nikita Kučerov.

Washington nezvládl dotáhnout do vítězného konce dobře rozjetý zápas s Columbusem. Přitom po první třetině vedl 2:0 po dvou přesilovkových gólech Jevgenije Kuzněcova, který dvěma zásahy potrestal pětiminutové vyloučení Joshe Andersona. Ten pykal za ostrý zákrok u mantinelu na obránce Michala Kempného, jenž musel kvůli zranění v horní polovině těla odstoupit.

Columbus se ale zvedl. Alexander Wennberg ve druhé třetině snížil a Thomas Vanek z přesilovky na začátku třetí třetiny srovnal. Capitals šli ale znovu do vedení, když se Jakub Vrána po rychlém protiútoku elegantně zbavil hned dvou hráčů a před bránou ideálně našel skórujícího Devantea Smithe-Pellyho. Jenže Seth Jones znovu srovnal a v sedmé minutě prodloužení pak rozhodl o výhře hostů Artěmij Panarin.

Na domácím ledě začal porážkou i Anaheim, který prohrál se San Jose 0:3. Pod vítězný gól se podepsali i Tomáš Hertl. Exslávistický útočník byl na začátku rychlé přesilovkové kombinace ve druhé třetině, po níž skóroval Evander Kane, který si záhy připsal i druhou trefu v utkání. V klíčové pasáži celého zápasu ve druhé třetině přidal třetí gól do sítě Dukcs Brent Burns.

Nejlepší tým základní části z Nashvillu na úvod play off nezaváhal, když především zásluhou dvou tref švédského kanonýra Filipa Fosrberga porazil Colorado 5:2.