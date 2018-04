Pastrňák vedle Gretzkého nebo Lemieuxe. NHL se baví výkonem českého mladíka

Bostonský útočník David Pastrňák svým skvělým vystoupením ve druhém utkání (7:3) osmifinálové série play off NHL s Torontem nadchnul hokejový svět. Šesti body včetně hattricku si vysloužil slova uznání ze všech stran, vedle toho se ale také zařadil do vybrané společnosti.

„Hrál jsem (v sezóně) se skvělými hráči ve skvělém týmu a teď se nám daří," řekl Pastrňák poté, co se stal nejmladším hráčem, jemuž se podařilo v utkání play off nastřádat tolik bodů.

„Šest bodů a hattrick v zápase play off. To je něco mimořádného," prohlásil trenér Bostonu Bruce Cassidy. „Spousta lidí v Bostonu už ví, jak dobrý je. Teď to začínají poznávat i ostatní lidé v zemi," doplnil Pastrňákův spoluhráč Patrice Bergeron.

Jednadvacetiletý útočník má za první dvě utkání devět bodů (4+5), čímž vyrovnal rekord NHL v počtu bodů v úvodních dvou partiích play off – v roce 1969 na stejný počet dosáhl v dresu Bruins Phil Esposito.

A nejen to.

Pastrňák překonal Waynea Gretzkého, když se stal nejmladším hráčem v historii, který dosáhl na šest a více bodů v play off. Havířovskému odchovanci se to povedlo ve věku 21 let a 324 dnů. Gretzky zaznamenal 17. dubna 1983 v utkání Calgary - Edmonton (2:10) sedm bodů za čtyři góly a tři přihrávky ve věku 22 let a 81 dnů.

Více než šest bodů zaznamenali ve vyřazovací části NHL pouze tři hráči. O rekord se dělí osmibodoví Mario Lemieux (5+3) a Patrick Sundström (3+5), Gretzky zaznamenal třikrát sedm bodů.

Pastrňák vyrovnal také český rekord play off, který držel od 22. dubna 2006 Patrik Eliáš. Třebíčský rodák si tehdy připsal šest bodů za dvě branky a čtyři asistence při výhře New Jersey 6:1 nad New York Rangers. V základní části je českým maximem výkon Jaromíra Jágra, jenž dvakrát posbíral sedm bodů. Shodné bilance tří branek a čtyři přihrávek dosáhl v dresu Pittsburghu (výhra 9:3 nad New York Islanders) a Washingtonu (výhra 12:2 nad Floridou).

„Hrajeme skvěle jako lajna, také už spolu jsme nějaký čas," řekl Pastrňák ke svým spoluhráčům z první formace Bruins Bradu Marchandovi a Patrici Bergeronovi, kteří nasbírali v posledním utkání každý po čtyřech asistencích. „Nepřemýšlíme o ostatních týmech, snažíme se odvádět to nejlepší a hrát jednoduše a docela rychle," komentoval Pastrňák výkon klíčové lajny Bostonu.

„Víme, že je (Pastrňák) úžasným hráčem. Dokazuje to celou sezónu. Zlepšuje se, pracuje na své hře. Pro mě ale není nejpůsobivější, jak je v posledních zápasech produktivní, ale to, jakým způsobem hraje," podotkl Marchand.