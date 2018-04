Pastrňák zažil po velkých hodech půst, raduje se Plekanec. Hertl gólem podpořil demolici

Dvakrát za sebou český snajpr David Pastrňák famózním výkonem zničil hokejisty Toronta, kteří jej však v prvním domácím duelu série úvodního kola play off NHL dokázali zcela eliminovat. I díky asistenci Tomáše Plekance slavili v pondělí Maple Leafs výhru nad Bostonem 4:2 a snížili stav série na 1:2. Stejný kousek se povedl i New Jersey, které v úvodním kole doma poprvé porazilo Tampu 5:2. To San Jose i díky trefě Tomáše Hertla rozstřílelo Anaheim 8:1 a sérii už vede 3:0.