Už je zase první! Pastrňák předvedl geniální pas a vede kanadské bodování play off NHL

Jeho bilance ve vyřazovací části je úctyhodná. Ve 4 utkáních nasbíral havířovský rodák už 11 bodů za 4 branky a 7 asistencí.

Hlavně jeho one man show ve druhém duelu série s Torontem vzbudila za mořem velký ohlas. Pastrňák v něm nasbíral hned šest bodů (3+3), čímž překonal několik rekordů. Stal se například nejmladším hráčem, který v historii play off nasbíral tolik bodů. Také vyrovnal český rekord Patrika Eliáše v počtu bodů v jednom střetnutí ve vyřazovací části.

Po tomto galapředstavení se dostal na první místo kanadského bodování. V čele vydržel jen pár dní, poté ho přeskočil Sidney Crosby z Pittsburghu.

Sestřih duelu Toronto - Boston, Pastrňáková přihrávka v čas 5:23

I když v následujícím utkání Pastrňák nebodoval, hned v tom dalším opět svou bodovou sbírku rozšířil a vrátil se na výsluní. Jeho dvě asistence pomohly k výhře 3:1, a zvláště ta druhá byla ukázková.

„Quiader (Adam McQuiad) vyhazoval puk po plexiskle a já jsem si obhodil beka a šli jsme 2 na 1," popisoval Pastrňák akci, ze které šli Bruins do vedení 2:1. Gól po přihrávce českého forvarda vstřelil takřka do prázdné brány Marchand. „Nedíval se na mě, ale tušil jsem, že by mohl tohle provést. Už to během sezóny několikrát takhle udělal," řekl střelec vítězné trefy.

Právě souhra první lajny Bostonu je pomyslným jazýčkem na vahách. Trojice Pastrňák – Bergeron – Marchand nasbírala už 23 bodů. V posledním duelu ale hrál místo Bergerona Riley Nash, jelikož kanadský centr figuruje kvůli problému v horní části těla na listině zraněných hráčů.

Zranění je vyhodnoceno jako day-to-day, takže by mohl být k dispozici už na pátý nedělní duel, ve kterém můžou Medvědi na vlastním ledě slavit postup do 2. kola.