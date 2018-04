Extra zápas. Čtyři Češi jdou do posledního boje v NHL

Vědí, co je čeká. Nervy, vzrušení, panika a potřeba ze sebe vymáčknout vše. Pokud zklamou, skončili. Hokejisté Bostonu prohráli šestý zápas prvního kola play off NHL s Torontem 1:3. Obě mužstva zažijí poslední možný duel, sedmý. Medvědi už podesáté v uplynulých jedenácti sezónách. Vítěz bude pokračovat za svým snem, kterým je Stanley Cup.

Boston vedl 2:0 na zápasy, byl v pohodě, David Pastrňák okouzlil NHL šesti body v jednom zápase. To už teď není důležité. Je tu jeden zápas, jediný pokus. „Je to jen o jednom utkání," cituje nhl.com slovenského obránce Zdeno Cháru. On zažil od roku 2008 všechny bostonské zápasy číslo sedm.

Ke třetí výhře Toronta přispěl pomalu se probouzející Tomáš Plekanec, připsal si gól a asistenci při výhře 3:1, série je srovnána na 3:3. Pětatřicetiletý útočník byl v průběhu sezóny vyměněn z Montrealu, kde hrál od sezóny 2002/2003. Nedařilo se mu, body nenaskakovaly a ledy se pohnuly, změnil dres. Po vlažném začátku tu jsou náznaky zlepšení.

„Nepřišel jsem, abych bojoval o minuty na ledě nebo o tom přemýšlel. Každý hráč vám řekne, že čím víc hraje, cítí se lépe. Zkouším dát to nejlepší ze sebe, snažím se, co můžu a jsem rád, že jsem zde. Naši fanoušci jsou neuvěřitelní, doufám, že jim to vrátíme," citoval po výhře českého forvarda server torontosun.com.

Půjde o všechno, vítěz jde dál

Toronto prohrávalo 0:2 na zápasy, v prvních dvou duelech inkasovalo 12 gólů, teď je stav srovnán. Kdo se lépe vyrovná s tlakem? „Nemůžeme na to myslet. Musíme být lepší, musíme najít cestu, jak dosáhnout postupu. Samozřejmě, je to jen o dalším utkání," nespekuluje bostonský Patrice Bergeron.

Pastrňák si v šesti zápasech této série připsal 13 bodů (6+7), je suverénně nejproduktivnějším hráčem týmu, ale v posledních dvou bitvách vyšel naprázdno a na výsledcích to je znát. „Pokud by nám někdo na začátku roku řekl, že budeme hrát sedmý zápas prvního kola doma, bereme to. Je to těžké vzhledem k pozici, ve které jsme byli, ale budeme se těšit na další zápas. Co se stalo v předchozích šesti utkáních, nic neznamená," ví bostonský útočník Brad Marchand.

Jde o vše, ví to i druhá strana. Všichni zažijí něco extra, zápas o všechno, příště už nebude čas na nápravu. „Všechno si v životě nepamatujete, ale chcete tyhle okamžiky, na ty si vždy vzpomenete, tohle jsou momenty života," přiznal po třetí výhře trenér Mike Babcock, který by rád přidal i čtvrté vítězství.

Sedmá bitva se hraje ve čtvrtek nad ránem českého času. V dresu Toronta budou chtít urvat výhru Plekanec a Roman Polák, v dresu Bostonu Pastrňák a David Krejčí.