Může být ještě lepší, tvrdí o Hertlovi trenér Žraloků

Gólman Anaheimu je překonaný, český útočník Tomáš Hertl se raduje, vstřelil postupový gól svého týmu San Jose Sharks do druhého kola play off.

San Jose si s kalifornským rivalem poradilo ve čtyřech zápasech, v nichž Hertl pokaždé bodoval. Ve druhém a čtvrtém duelu zaznamenal rozdílový gól. Celkově si ze série odnesl čtyři body (3+1). V základní části díky 46 bodům (22+24) vyrovnal svůj nejlepší zápis z ročníku 2015/2016.

"Kdyby nebojoval se zraněními, dostal by se na podobnou úroveň už dříve. Bohužel měl velkou smůlu na vážná zranění. Teď je zdravý a posunul svou hru zase výš. Pořád si ale myslím, že může být ještě lepší," uvedl na Hertlovu adresu DeBoer.

"Začátek v NHL se mi úžasně povedl, ale další roky pro mě byly těžké. Setřásl jsem to ze sebe. Všechno je za mnou a sezóna se zatím vyvíjí dobře. Problémy s kolenem už odezněly a snad to vydrží," prohlásil rodák z Prahy.

Hertl prožil impozantní start do nováčkovského ročníku 2013/2014. Ve třetím zápase přispěl čtyřmi brankami k výhře 9:2 nad New York Rangers. Uchvátil zejména jeho poslední gól, kdy si prostrčil hokejku mezi bruslemi a puk zavěsil pod horní tyč. Za 32 zápasů stihl 15 tref. Jenže pak ho v prosincovém duelu proti Los Angeles v souboji koleno na koleno zranil útočník Dustin Brown a Hertl se z následků zranění dlouho vzpamatovával. Kvůli operaci pravého kolena zmeškal v základní části 43 utkání.

Další operace kolena

Problémy s kolenem se ho držely. Ve druhém finálovém klání o Stanley Cup v roce 2016 proti Pittsburghu si Hertl zranění pravého kolene obnovil a zbylé čtyři zápasy v sérii vynechal. V listopadu téhož roku se potíže s pravým kolenem vrátily a opět je musela vyřešit operace.

Proto se čtyřiadvacetiletý Hertl přes léto výrazně zaměřil na posílení bolestivé části těla. "Prožil jsem skvělé tři čtyři měsíce a dopřál si dlouhý odpočinek. Tvrdě jsem pracoval. Musel jsem dělat extra cviky zaměřené na koleno. Možná, že je budu muset dělat až do konce života, protože chci mít jistotu, že mám sílu a že se zranění nebude opakovat," popsal slávistický odchovanec.

Hertlův přínos pro tým ocenil jeho spoluhráč Logan Couture. "Ke zraněním dochází. Naneštěstí on se s nimi potýkal víc, než je obvyklé. Ublížilo to nejen jemu, ale i týmu. V tomto ročníku všichni vidí, čeho je schopen. Je to velmi talentovaný hráč, s urostlou a silnou postavou. Jeho dovednosti se nedají naučit, Když se mu daří, drží puk a protože je silný, těžko se proti němu hraje. Hodně nám pomáhá," řekl kanadský útočník.

Dalším soupeřem San Jose v play off bude nováček NHL Vegas.