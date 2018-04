Vrána pomohl vítězným gólem sezobnout Tučňáky a byl za hvězdu

Hokejisté Washingtonu srovnali stav série 2. kola play off NHL s Pittsburghem na 1:1 na zápasy, když tentokrát na domácím ledě ve Východní konferenci sezobli Tučňáky 4:1. Pomohl k tomu gólem na 2:0 i český útočník Jakub Vrána. Ve druhém utkání 2. kola play off Západní konference Nashville vyhrál nad Winnipegem 5:4 v prodloužení a i zde je stav série 1:1 na zápasy. V 86. minutě vstřelil rozhodující gól Fiala.

Washington před vlastními fanoušky zabral. Do vedení jej už po 86 sekundách hry dostal kanonýr Ovečkin ranou do horního růžku branky. Po necelých patnácti minutách přišla velká chvíle českého útočníka Jakuba Vrány. Ten se prosadil v přesilové hře při vyloučení Crosbyho. Trefu ještě přezkoumávali u videa, ale vše bylo v pořádku a tým Capitals vedl 2:0. Vrána se tak mohl těšit z první trefy v play off NHL.

Když krátce po začátku druhé třetiny zvýšil Conolly, vypadalo to s Tučňáky bledě. Jenže pak se utkání začalo dramatizovat. Letang nejprve snížil a takřka v polovině třetí části hry přišel další důležitý moment. Hörnqvist už už myslel, že korigoval na rozdíl jedné branky, jenže sudí u videa rozhodl, že puk nepřešel brankovou čáru. Trefa vzbudila hodně emocí, ale Washington i dál vedl 3:1. Výhru Capitals pak pojistil Bäckström gólem do prázdné branky.

„Rozhodl náš špatný nástup do utkání. Ve druhé a třetí třetině jsme byli lepší, ale už se nám se zápasem nepovedlo nic udělat," stěžoval si trenér Penguins Mike Sullivan. „Šancí na vstřelení gólu jsme měli dost, musíme se polepšit," dodal.

„První třetina v našem podání byla asi jednou z nejhorších, co jsem odehráli v play off," krčil rameny Hornqvist. „Pak už to bylo dobré, ale prohráli jsme. Nedá se nic dělat, je to 1:1 na zápasy a série bude ještě dlouhá. Buďte si jistí, že příště to z naší strany bude lepší," slíbil.

Druhý duel mezi Nashvillem a Winnipegem dospěl do prodloužení. Skóre se v utkání přelévalo ze strany na stranu. Ve 46. minutě se Nashville ujal vedení 4:3. Duel ale poslal do prodloužení 65 vteřin před koncem třetí třetiny centr Mark Scheifele.

Nastavený čas utnul v 86. minutě domácí forvard Kevin Fiala, když zužitokoval v gól přečíslení dvou na jednoho. Akci zakončil bekhendovým blafákem a rozjásal fanoušky.