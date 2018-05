Nashville se po vyřazení loučí s bývalým kapitánem. Teď už definitivně

Kanadský útočník Mike Fisher po vyřazení Nashvillu v druhém kole play off NHL oznámil konec kariéry. S hokejem skončil už loni poté, co Predators jako kapitán dovedl do finále Stanleyova poháru, v němž podlehli Pittsburghu. Letos v únoru se však vrátil s cílem pokusit se o úspěch ještě jednou.