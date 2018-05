Hertl: Konečně jsem mohl ukázat, že na to mám a neřešit koleno. Teď vyhlíží nový kontrakt

Jeho ofenzivní tah, jaký ukázal v letošním play off NHL, i síla před brankou by se českým hokejistům na mistrovství světa moc hodily. Útočník San Jose Sharks Tomáš Hertl ale start v Dánsku tentokrát odmítl, jelikož ho čeká vyjednávání o dlouhodobé smlouvě. Riskovat zranění si nemohl dovolit.

Jste z blížícího se vyjednávání, které se klidně může protáhnout, nervózní?

Během sezóny jsem se chtěl soustředit na hokej. Nechtěl jsem, aby mě to svazovalo. Kdybych na to myslel, šla by úroveň hry dolů. Proběhlo jen pár telefonů, abych věděl, co je nového. V play off jsem to vypustil z hlavy úplně. Věděl jsem, že mám čas ukázat svou hru v době, kdy je to nejvíce potřeba. Teď už ale bude na jednání čas a věřím, že to dopadne nejlépe, jak může.

Sezónu jste vydržel odehrát bez zranění, to je pro vás určitě velký pokrok.

Hodnotím ji úspěšně. Byl jsem konečně zdravý a mohl ukázat, že na to mám a neřešit koleno. Hlavně jsem mohl nastupovat 18 minut každý večer, hrát víc pro tým. Každým zápasem šla moje hra nahoru a myslím si, že v play off to vyvrcholilo. Hodně se mi dařilo a věřil jsem, že můžeme jít ještě dál. Už se ale těším na další sezónu, protože vím, že jsem se nezastavil a můžu se zlepšovat.

V play off jste byl nejlepším hráčem Sharks, ale vyřadil vás nováček z Vegas. Už to přebolelo?

Spíše převažuje ještě zklamání. Vždy chcete jít co nejdál a hrát o Stanley Cup. Myslím si, že na Vegas jsme měli, ale jim zachytal Fleury, který i teď proti Winnipegu čape neskutečně. Byla to ale škoda, série byla hodně vyrovnaná. Rozhodly naše chyby.

Cítíte, jak vaše role v San Jose narostla?

Hraju opravdu všechno, nejsou to jen přesilovky. Nespoléhá se jen na to, že dám góly. Hrál jsem rozhodující minuty, ať se prohrávalo nebo vyhrávalo. Měl jsem jeden z největších ice timů na oslabení. Chodil jsem na všechny buly.

Takže na roli lídra už jste připravený?

Zvykám si a učím se od hráčů jako jsou Thornton nebo Pavelski, kteří něco dokázali. Snažím od nich přebírat nějaké věci, aby ze mě jednou mohl ten lídr být. Aby věděli, že když jsem na ledě, tak můžu pomoct a zápas otočit. Sebevědomí v tomto roce šlo určitě nahoru.