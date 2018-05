Jeřábek před finále Stanley Cupu: Vyhráváme, ke změně sestavy není důvod

Co všechno už ve své první sezóně za mořem Jakub Jeřábek zažil… Týdny na farmě, povolání do prvního týmu Montrealu, výměnu do Washingtonu a teď i finále Stanley Cupu! Od třetího zápasu play off se však 27letý český hokejista Capitals dostal do nevděčné pozice sedmého nehrajícího beka týmu. Sérii s Vegas, která začne v úterý, podle všeho odstartuje jen na tribuně.

Jak tuhle roli nesete? Hraje se o všechno a vy jste mimo sestavu.

Není to úplně lehké. S trenéry se o tom bavíme, ale teď to musím přijmout a doufat, že šanci ještě dostanu.

Dá se říct, že jste odnesl úvodní dvě porážky v prodloužení s Columbusem?

Pak se udělaly nějaké změny, ale netýkalo se to jen mě. Začali jsme vyhrávat, takže ke změně sestavy není důvod.

Bral jste i kvůli své situaci postup do finále s rezervou, nebo jste podlehl atmosféře?

Víte, to se ani nedá popsat, město tím strašně žije. Washington čeká na nějaký titul už strašně dlouho a týká se to i basketu nebo baseballu. Než jsme odlétali do Vegas, tak na naši poslední přípravu se lidi do tréninkové haly pomalu ani nemohli vejít. Panuje veliké nadšení.

Capitals poprvé za dobu, co za ně nastupuje Alexandr Ovečkin, postoupili přes druhé kolo play off. Cítil jste už v tu chvíli, že máte na víc?

Z lidí, kteří tu hrají delší dobu, spadl ohromný balvan. Zároveň jsem ale ze všech stran slyšel, že rozhodně nekončíme, že ještě nemáme splněno.

V tom vynikal právě Ovečkin. Jakou jste s ním za těch pár měsíců v kabině udělal zkušenost?

Měl jsem štěstí, že jsem přišel v době, kdy překonával velké milníky (1000 zápasů, 600 gólů – pozn. aut.). To už je hrající legenda. Navíc je to skvělý kapitán, lídr a taky motivátor, ohromná inspirace pro nás všechny.

O Washingtonu se přitom před sezónou tvrdilo, že už na to nebude mít, aby uhrál nějaký velký výsledek. Jste překvapený z toho, jak to Capitals šlape?

Když se podíváte na osu mužstva Holtby, Carlson, Ovečkin, Bäckström, Kuzněcov, tak to je jeden fantastický hráč vedle druhého.

Co říkáte na výkony krajanů Jakuba Vrány a Michala Kempného?

I když třeba Kuba v play off putoval sestavou nahoru dolů, hraje výborně a ve finále se může stát důležitým faktorem. Michal si taky našel pozici v sestavě a patří k nejdůležitějším obráncům.

Postup Vegas do finále je jedním z největších překvapení v celé historii NHL. Jak vidíte Golden Knights vy?

V základní části jsem si proti nim nezahrál. Ale je jasné, že mají skvělého gólmana Fleuryho a působí soudržně. V jejich týmu je hodně univerzálů, kteří můžou hrát na různých postech.

Bude to vaše výhoda, když začínáte dvěma zápasy venku, kde se vám obvykle daří?

To už je asi jedno. Ve finále konference jsme na začátku přivezli dvě výhry z Tampy a pak jsme třikrát prohráli... Člověk musí být připravený každý zápas a je jedno, kde se hraje.

Napadlo vás v únoru, kdy jste působil v porážkami stíhaném Montrealu, že se budete chystat na finále Stanley Cupu?

Tak já tam na konci nehrál a ani jsem nevěděl, z jakých důvodů. Tušil jsem, že trejd přijde. Jen si říkám, co jsem v NHL už všechno zažil. A jestli je to dobře... Ale to asi uvidím až příští sezónu.

Zbývá, abyste zase naskočil do sestavy a dal v rozhodujícím finále vítězný gól...

(směje se) O tom se ale radši nebudeme bavit. To si zavoláme až po finále.