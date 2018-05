Zákeřnost, nebo čistý hit? NHL řeší kontroverzní moment úvodní bitvy o Stanley Cup

Incident se odehrál za stavu 4:4 ve třetí třetině. Marchessault odehrál puk a na jakýkoliv střet nebyl vůbec připravený, když v tom jej z pravého boku nekompromisně poslal k zemi washingtonský raubíř.

Wilson nakonec vyfasoval jen dvouminutový trest, stejně jako na druhé straně David Perron za krosček.

„Hit jsem viděl, všechno si pamatuju. Trefil mě pozdě, ale nemám potřebu o tom víc mluvit. Myslím, že liga se o to postará. Všichni víme, co je (Wilson) za hráče," uvedl Marchessault po utkání, které jeho tým vyhrál 6:4.

Kouč Vegas Gerard Gallant nazval Wilsona hráčem staré školy. „Ten hit zkrátka přišel hodně pozdě," dával za pravdu svému svěřenci trenér.

Podle Wilsona se ale nestalo nic výjimečného. „Prostě jsem jen dokončil svůj zákrok, nijak jsem nezpomaloval. On trochu polevil pozornost a nevšiml si mě. Já jsem mu šel do těla, asi ho to překvapilo, ale nebyl to nijak agresivní hit. Hokej je prostě kontaktní sport," hájil se útočník Washingtonu.