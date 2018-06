Evropané nejspíš po dlouhé době zastíní na čele draftu zámoří. A zase u toho bude Čech

Český útočník Filip Zadina střílí v duelu s Běloruskem na MS do 20 let.

Když se naposledy něco podobného stalo, psala se ještě zlatá éra českého hokeje. Po triumfech z olympijského Nagana a světových šampionátů byli tuzemští hráči hodně žádaným zbožím, což se projevilo i v preferencích zámořských klubů.

V roce 1999 tak Atlanta vybrala jako vůbec prvního v pořadí draftu Patrika Štefana, za ním pak šli z pozice dva a tři švédští bratři Sedinové. Ze čtvrté pozice pak New York Rangers ukázal na útočníka Pavla Brendla.

Letos je konstelace podobná. Očekává se, že jedničkou draftu bude Švéd Rasmus Dahlin z Frölundy a po něm by pak kluby měly sáhnout po ruském křídle z Barrie Andreji Svečnikovovi a kanonýrovi Halifaxu Filipu Zadinovi.

Zadina, jenž figuruje na třetím místě žebříčku NHL Central Scouting, se tak může stát třetím křídelním útočníkem z České republiky, na něhož padne jedna z prvních pěti voleb po Jaromíru Jágrovi a již zmiňovaném Pavlu Brendlovi.

„Na Jágra samozřejmě nikdy nezapomenu. Brendl hrával u nás v Pardubicích, když jsem byl malý kluk,“ svěřoval se Zadina v Buffalu, kde probíhá soustředění talentů před draftem pod názvem Scouting Combine.

„Je to skvělý pocit, že můžu být třetí české křídlo v top pětce. Nakonec ale zase tolik nezáleží na tom, kdy budu vybrán. Za pár let si člověk ani nevzpomene, kolikátý byl, ale jen za jaký tým hraje,“ dodává útočník, jenž vypadl před šampionátem z české nominace na MS v Dánsku.

Celkem bylo pozváno do Buffala, kde talentovaní hráči absolvují fyzické testy a pohovory se zástupci z NHL, devět Čechů. Nechybí ani osmnáctiletý centr Jakub Lauko, jenž dostal trochu ožehavou otázku, zda by se mohl vcítit do role komisionáře NHL a rozhodnout, jestli se má soutěž rozšířit.

„Tahle otázka mě nachytala dost nepřipraveného. Ale odpověděl jsem, že ano. Že bych přijal do soutěže Seattle a Houston,“ prozradil chomutovský forvard.