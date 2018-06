Washington se přiblížil Stanley Cupu, Nosek jediným střelcem Vegas

Hokejisté Washingtonu porazili ve třetím finále play off NHL Vegas 3:1. Po úvodní porážce z ledu nováčka soutěže Capitals otočili průběh série a před dalším utkáním na domácím ledě vedou 2:1 na zápasy. V dresu poražených se jako jediný střelecky prosadil Tomáš Nosek.

Na rozdílový gól v utkání dosáhl Jevgenij Kuzněcov, u nějž vůbec nebylo jisté, zda se po zranění v minulém utkání objeví v sestavě.

Jmenovaný útočník se dostal do obrovské šance už minutu od začátku, kdy v roli přihrávajícího pohořel se střílejícím Ovečkinem na skvělém zákroku brankáře Fleuryho. Washington nakonec dostal puk do branky Vegas za pár minut, Stephensonova střela ale nemohla být uznána jako gól, neboť Smith-Pelly nedovoleně bránil Fleuryho. Velkou šanci měli v první třetině také Vegas, puk z hole Marchessaulta však skončil jen na tyči Holtbyho branky.

Washingtonské tribuny se dočkaly branky zkraje druhého dějství, kdy se po drtivém tlaku a sérii dorážek prosadil kapitán domácích Alexandr Ovečkin, na ledě byl i Michal Kempný. Ruská hvězda dala svůj 14. gól v play off, čímž srovnala rekord Capitals, jenž předtím sám držel John Druce.

Na 2:0 pro Capitals pak ve 33. minutě zvýšil dříve zmíněný Kuzněcov, jenž v akci 3 na 1 vzal zodpovědnost na sebe a z pravého kruhu se trefil ke vzdálenější tyči.

Ve třetí části přišel důležitý moment pro Vegas i útočníka Tomáše Noska. Forčeking dotěrné čtvrté formace Vegas přiměl Holtbyho ke špatné rozehrávce zpoza branky, čehož využil právě český obranář a vstřelil svůj třetí gól v sérii. Žádný hráč zatím nemá ve finále víc zásahů.

Braden Holtby v utkání víckrát nezaváhal a zapsal 21 úspěšných zásahů. V 54. minutě druhou výhru Capitals v sérii brankou na 3:1 pojistil Devante Smith-Pelly, který těžil z ukázkové Beagleovy zadovky od mantinelu.

„Nás samozřejmě hodně baví vidět město takhle a čerpat z něho tu energii a nadšení," řekl Holtby k hokejové horečce, která v hlavním městě USA zavládla. Příznivci Capitals po utkání mohutně skandovali ,My chceme pohárʼ. „Fandové byli fenomenální. Ale když o tom mluvím, my jako profesionálové pak dáme zápasu mnohem víc, aby si to všichni užili. Teď si odpočineme, budeme se soutředit na čtvrtý zápas, abychom dál pracovali na tom velkém cíli," dodal.

Tým, který srovnal finálovou sérii na 1:1 a zvítězil v následném utkání v 78 % případů od roku 1939 získal Stanley Cup. Jak dopadne Washington?

„Tohle neznamená, že jsme venku. Stále je tu spousta minut a třetin k odehrání. Máme dost času, abychom se dali zpátky dohromady," věří brankář Vegas Marc-André Fleury.