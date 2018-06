Smůla a zmar Vegas. Pět minut, které rozhodly o Stanley Cupu?

Tahle pětiminutovka možná definitivně rozhodla finále letošního Stanley Cupu. Hráči Vegas se v úvodu čtvrté bitvy do domácího Washingtonu pořádně zakousli, šance střídala šanci, jenže hokejky Zlatých rytířů jako by v klíčové chvíli těsně pod vrcholem opustilo štěstí, které podceňovanému nováčkovi pomáhalo při zázračné cestě až do bojů o slavný pohár. Capitals kritickou chvíli přestáli, odrazili se k výhře 6:2 a dělí je jediné vítězství od celkového triumfu.

Úvodní finálovou bitvu sice Vegas díky famóznímu výkonu Tomáše Noska vyhráli, jenže po čtyřech zápasech jsou blízko hořkého konce. V historii NHL všechny týmy vedení ve finálové sérii 3:1 vždy proměnily v zisk trofeje, kromě Detroitu v roce 1942, který s Torontem promrhal dokonce náskok 3:0.

Washingtonu se v úvodní pondělní pětiminutovce možná vynahradila všechna smůla a nepřízeň osudu, které ho drtily v minulých sezónách při marné snaze se s kvalitou napěchovaným týmem alespoň přiblížit ke Stanley Cupu.

Po minutě a půl hry trefil z úhlu zřejmě s přispěním teče jednoho z dvojice Kempný, Haula vzdálenější tyč Holtbyho brány Alex Tuch. Chvíli poté v bezprostřední blízkosti spálil obrovskou šanci Reilly Smith. Zmar Vegas ale vyvrcholil střelou veterána Jamese Neala. V ideální pozici měl před sebou prázdnou bránu, jenže trefil z vnitřní strany vzdálenější tyč a puk se odrazil ven.

„Tyhle šance přesně chceš. V devíti z deseti případů to dáš do brány. Měl jsem na zakončení klid a čas, pak vystřelíš a pak 'oh'...ještě ten způsob, jakým jsem trefil tyč a stejně to šlo ven. Co k tomu říct, je to hodně tvrdé," litoval Neal.

Útočník Vegas Golden Knights James Neal (18) trefuje ve stoprocentní šanci tyčku.

„V téhle pozici už jsme byli"

„Kdybych tohle proměnil, zápas by se vyvíjel úplně jinak," byl si jistý nešťastník. I brankář Holtby měl za to, že soupeř skóroval. „Z nějakého důvodu to ale nakonec gól nebyl," nechápal gólman.

Hned několik hráčů Vegas se shodlo, že jejich tým hrál vůbec nejlépe v celé sérii. Jenže nedokázali využít ani jednu z šesti přesilovek a v posledních dvou zápasech nastřelili dohromady hned sedmkrát tyč soupeřovy brány. „Puk nám tam prostě nechtěl spadnout," štvalo brankáře Marca-André Fleuryho.

„Ale hrajeme finále. Nic nejde snadno. V téhle pozici, kdy nám nikdo nevěřil, už jsme byli, ale pořád jsme neztráceli důvěru sami v sebe," snažil se vyburcovat zbytky víry v obrat Pierre-Edouard Bellemare.

Three straights wins, two-for-two on home ice and one win away from their first #StanleyCup.



The @Capitals take Game 4 by a score of 6-2. pic.twitter.com/e3zbkFAKH5 — NHL Public Relations (@PR_NHL) 5. června 2018

Capitals přečkali úvodní tlak a T.J. Oshie je přesilovkovou trefou nasměroval k vítězství. Po první třetině nakonec vedli už 3:0.

„Věděli jsme, že to tady budou chtít rozbalit. Mluvili o tom, že chtějí předvést svoji hru, což také udělali. Ale nic z toho nevytěžili," řekl kouč Washingtonu Barry Trotz.

Po utkání se halou Capital One Arena nesl pokřik: „My chceme pohár". Capitals mu ještě nikdy nebyli blíž. „Je snadné nechat se tím teď unášet. Ale jednou z našich silných stránek je, že jsme vždy mentálně na správném místě. Všichni víme, co je v sázce. Nesmí pominout jediná příležitost, do níž bychom nedali vše, co v nás je," ujišťuje parťák Michala Kempného z elitní obranné dvojice Washingtonu John Carlson.