Z nechtěného hráče je Čech hvězdou. Jedna z nejlepších výměn v historii NHL, píší v zámoří

Pochyboval o sobě. Sám sebe se ptal, jestli na vysněnou NHL opravdu má. Jestli by nebylo lepší se po dvou letech vrátit do Evropy, kde si udělal solidní jméno. Český hokejový obránce Michal Kempný v probíhající sezóně nedostával v Chicagu potřebný prostor, a když se jej Jestřábi rozhodli v únoru vyměnit za právo výběru ve třetím kole letošního draftu NHL do Washingtonu, zámořské servery tento transfer příliš nereflektovaly. Nyní však uznávaný reportér stanice TSN Frank Seravalli uznává, že pakliže Capitals poprvé v historii dosáhnou na Stanleyův pohár, od něhož je dělí jediná výhra, zařadí se angažování hodonínského rodáka k jednomu z nejlepších trejdů v dějinách soutěže.

Obránce Washingtonu Michal Kempný se raduje ze své branky ve čtvrtém utkání finálové série play off NHL proti Vegas.

„Ta výměna mě pravděpodobně zachránila," přikyvuje Kempný pro TSN při vzpomínkách na své soužení v kádru Blackhawks.

Zejména v listopadu a prosinci prožíval krušné časy. Byl fit, natěšený na zápasovou praxi, jenže ta nepřicházela. Takže zatímco se jeho spoluhráči převlékali k utkáním, on v obleku usedal do hlediště a dění na ledě pozoroval jen z dálky.

„Pokud třináct zápasů v řadě nehrajete, místo toho jen trénujete a bruslíte, ani se necítíte jako součást týmu. Připadal jsem si jako páté kolo u vozu. Jako bych byl nic," tvrdí sedmadvacetiletý zadák.

Když se proto v polovině února dozvěděl, že byl vyměněn do Washingtonu, ulevilo se mu. Přitom u Capitals nebyli okamžitě přesvědčeni, že právě získali obránce, který se nakonec v průběhu sezóny ukáže jako jeden z klíčových hráčů.

Náhled na Kempného se rychle začal měnit

I kouč Barry Trotz zpětně připustil, že místo oslavných reakcí spíš začal hledat videa z Kempného zápasů, aby ho lépe poznal. „Říkal jsem si, že získáváme posilu, ale že by byla až taková...," hlásí nyní upřímně hlavní kouč Washingtonu.

Jenže náhled na dvojnásobného účastníka MS se začal rychle měnit. Stačilo jen pár zápasů, aby ve Washingtonu pochopili, jaký poklad si Chicago nechalo utéct.

„Podle mě má na vývoji našeho týmu obrovský podíl. Dva tři týdny po skončení přestupního období jsme se jako mužstvo začali zlepšovat. Přesně v době, kdy se i on u nás začal cítit pohodlně," všiml si americký bek John Carlson, se kterým Kempný prakticky hned po svém příchodu vytvořil obranný pár.

Jeho rychlost je ohromující

Ani Carlson, který v NHL nastupuje od roku 2009, toho hned o novém českém parťákovi příliš nevěděl. Zašel proto za trenérským štábem, jestli by mu na videu neukázali pasáže zápasů Kempného za Blackhawks. „Jeho rychlost je ohromující," vzpomíná Carlson, co ho udeřilo do očí.

„Je opravdu výborný bruslař, skvěle si rozumí s pukem. Navíc je hráčem, který se svými dovednostmi pracuje a ještě je zlepšuje. Způsob, jakým hrajeme, a jeho píle přivyknout našemu stylu mu v určitých fázích hry dává i volnost," soudí Trotz.

A díky důvěře trenérů se Kempnému zvyšuje i sebevědomí. Patří mezi čtyři nejvytěžovanější zadáky Capitals, v play off na ledě tráví téměř osmnáct minut za zápas. Trotz jej posílá na elitní formace soupeřů. Do toho Kempný ve vyřazovací části vstřelil i dva góly, ten poslední v pondělí ve čtvrtém finále proti Vegas.

„Za důvěru jsem vděčný. Zvlášť po těch špatných dnech v Chicagu," ohlíží se za štací u Blackhawks, kde se kouči Joelu Quennevilleovi nehodil do plánů.

„Pochopil jsem, že tam to nebude fungovat. Nehrál jsem proti soupeřovým top řadám, takže jsem ani nemohl zjistit, jestli na to mám. Ve Washingtonu jsem tu šanci dostal a dokázal si, že toho jsem schopen. To je pro sebevědomí moc důležité," těší Kempného, bývalého obránce Slavie, Brna či Omsku.

Horké zboží na trhu nechráněných hráčů

Z nechtěného hokejisty se tak během letní přestávky stane horkým zbožím. Od 1. července, pokud do té doby nepodepíše nový kontrakt s Capitals, totiž bude nechráněným volným hráčem a zájem o něj jistě projeví řada klubů. Pochopitelně si polepší i finančně, vždyť v této sezóně jeho základní plat činil 900 tisíc dolarů.

„V Chicagu jsem nevěděl, jak dál. Úplně jsem ztratil sebedůvěru. Kdybych tam zůstal až do konce sezóny, kdo ví, co by se mnou bylo dál," ví Kempný.

Takhle je naopak blízko Stanley Cupu a jeho hru už nikdo nemusí zkoumat pomocí videa.