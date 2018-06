Vrána dal první gól! Washington jásá, premiérově získal Stanley Cup

Po bezbrankové první třetině skóre ve 27. minutě otevřel Vrána, Nate Schmidt vyrovnal, ale hvězdný Alexandr Ovečkin na chvíli zase vrátil vedení Capitals. Tomáš Tatar pak za pomoci teče Davida Perrona překonal washingtonského brankáře Bradena Holtbyho. Obrat pro domácího nováčka NHL dovršil Reilly Smith. Jenže ve třetí části hry na ledě týmu z města hazardu přišla další otočka, kterou dovršil v čase 52:23 Lars Eller, první Dán, který kdy získal Stanley Cup.

Trofej nad hlavu po utkání ze všech nejdříve zvedl Ovečkin, první ruský kapitán v NHL, který dovedl svůj tým k takovémuto triumfu. Celek z hlavního města USA se Stanley Cupu dočkal po 43 letech v NHL.

V širším kádru šampióna byl i obránce Jakub Jeřábek, který ale ve finálové sérii nenastoupil a neodehrál ani v základní části dostatečný počet utkání k tomu, aby se zařadil mezi držitele Stanleyova poháru. Stejně jako další náhradníci ale také on zvedl trofej na ledě T-Mobile Areny nad hlavu. Coby první Australan se radoval i exvítkovický Nathan Walker.

Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off získal kapitán Washingtonu Ovečkin, ač někteří odborníci čekali spíše vyhlášení Jevgenije Kuzněcova. Ten vyhrál jako třetí Rus a osmý Evropan kanadské bodování play off NHL. Šestadvacetiletý odchovanec Čeljabinsku přispěl k historickému titulu Capitals 32 body za 12 branek a 20 asistencí z 24 utkání.

Opatrný začátek

Jak šel čas v pátém finále? První prověřil ve druhé minutě domácího Marca-Andreho Fleuryho Ovečkin, ale úvodní třetina moc šancí nenabídla. Se střeleckými pokusy si poradil i Braden Holtby. Blízko gólu byl ve 13. minutě při vyloučení Colina Millera opět hokejový Car Alex, který ze své oblíbené pozice z levého kruhu trefil tyč. V pokračujícím oslabení musel Holtby krýt pokus českého útočníka Tomáše Noska.

V úvodu druhého dějství putoval na trestnou lavici Shea Theodore a Fleury kryl šanci Jevgenije Kuzněcova. Neprosadili se ani domácí při trestu Christiana Djoose. Skóre se měnilo až v 27. minutě, kdy Tom Wilson vysunul Vránu, který se z levého kruhu precizně trefil do horního rohu nad lapačku Fleuryho. Pro Čecha to byla třetí trefa v play off.

Vzápětí mohl srovnat Theodore, ale Holtbyho spasila tyč. Na druhé straně se dostal individuálně do šance Djoos, jenže na gólmana Vegas nevyzrál. V polovině utkání Golden Knights vyrovnali, když se Schmidtův pokus odrazil za Holtbyho od brusle Matta Niskanena.

Za 34 vteřin Capitals ale opět vedli. Při trestu pro Braydena McNabba našel Nicklas Bäckström Ovečkina, který z levé strany překonal Fleuryho a osamostatnil se s 15 góly v čele tabulky střelců play off. Ve 33. minutě bylo opět vyrovnáno. Zakončení Tomáše Tatara tečoval v brankovišti ještě David Perron, jehož tam natlačil Djoos. Hostující kouč Barry Trotz požádal o revizi situace, ale z torontského videocentra hlásili: gól platí!

Ve 37. minutě mohl vrátit Capitals vedení Chandler Stephenson, trefil však z dorážky jen levou tyč. Radovali se naopak domácí 29 sekund před koncem druhé části. Po přihrávce Alexe Tucha mířil do odkryté branky Smith.

Na začátku třetí třetiny se snažili zvýšit Nosek a Tuch, za Capitals nebezpečně pálil Kempný. Při Tatarově vyloučení Vegas odolalo. V 50. minutě si ale Devante Smith-Pelly zpracoval bruslí nahození Brookse Orpika a v pádu vyrovnal.

Další šanci hostů sice nevyužil Vrána, ale v 53. minutě tečovaná střela Bretta Connollyho prošla Fleurymu mezi betony a Eller puk pohodlně dorazil do prázdné branky. Při závěrečné power play sice Bäckström z dobré pozice netrefil prázdnou branku, ale Capitals už náskok udrželi a podobně jako v předešlých sériích rozhodli i tentokrát na ledě soupeře.

Finále play off NHL - 5. zápas: Vegas Golden Knights - Washington Capitals 3:4 (0:0, 3:2, 0:2) Branky a nahrávky: 30. Schmidt (R. Smith, Marchessault), 33. Perron (Tatar, C. Miller), 40. R. Smith (Tuch, S. Theodore) - 27. Vrána (T. Wilson, Kuzněcov), 31. Ovečkin (Bäckström, J. Carlson), 50. Smith-Pelly (Orpik), 53. Eller (Connolly, Burakovsky). Rozhodčí: Joannette, McCauley - Murray, MacPherson. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Střely na branku: 31:33. Diváci: 18.529. Hvězdy zápasu: 1. Lars Eller, 2. Devante Smith-Pelly (oba Washington), 3. David Perron (Vegas). Konečný stav série: 1:4. Vegas: Fleury - Schmidt, McNabb, S. Theodore, Engelland, Sbisa, C. Miller - R. Smith, W. Karlsson, Marchessault - Tuch, Haula, Neal - Tatar, Eakin, Perron - Carrier, Bellemare, Nosek. Trenér: Gerard Gallant Washington: Holtby - J. Carlson, Kempný, Niskanen, Orlov, Djoos, Orpik - T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin - Oshie, Bäckström, Vrána - Connolly, Eller, Burakovsky - Smith-Pelly, Beagle, Stephenson. Trenér: Barry Trotz