Sladká odměna. Kempný stále nemůže uvěřit, čeho hokejisté Capitals dosáhli

V NHL prožil neuvěřitelnou sezónu. V Chicagu se trápil, nevešel se do sestavy. Po trejdu do Washingtonu ale znovu nalezl ztracenou pohodu, kterou završil ziskem Stanley Cupu. Český obránce Michal Kempný ani po několika hodinách stále nemůže uvěřit tomu, co dokázal.

"Nevím, co mám říct. Já tomu ještě nemůžu moc uvěřit," uvedl Kempný pro českou verzi oficiálního webu soutěže NHL.com po skončení páté finálové bitvy, kterou vyhráli Capitals v Las Vegas 4:3 a dosáhli prvního triumfu v klubové historii. "Jsem plný emocí. Je to určitě největší okamžik v mojí kariéře," ujistil Kempný, který tak může plánovat, jak využije den, kdy bude mít jako člen vítězného mužstva Stanley Cup pouze pro sebe.

Capitals pod taktovkou respektovaného kouče Barryho Trotze dovedl na vrchol týmový duch. Kapitán Alexandr Ovečkin se v komentářích dočkal vlny uznání za to, jak v porovnání s minulostí pozměnil svou hru a obětuje se pro týmový úspěch v každém směru. Respekt si ale vysloužili i další, neboť mnoho hráčů s méně zvučnými jmény přispěchalo se svou troškou do mlýna v těch nejdůležitějších chvílích.

📸 | Jakub Vrána, Michal Kempný a Jakub Jeřábek 🇨🇿 na fotografii vítězů #StanleyCup 👌👏 https://t.co/deccDbN6Ch — Hokejový nároďák (@narodnitym) 8. června 2018

"Já si myslím, že velkým klíčem byli Braden Holtby, Alex Ovečkin, Nicklas Bäckström," vyzdvihl Kempný gólmana a dvě ofenzivní esa. "Jsou to velcí hráči a byli našimi lídry. Ale co je nejdůležitější, že jsme hráli jako tým a drželi jsme všichni pohromadě. Věřili jsme si, a to byl asi ten úplně největší klíč - že jsme byli silní uvnitř týmu," zdůraznil.

Paradoxní je, že účastník dvou mistrovství světa v letech 2016 a 2017 a také předloňského Světového poháru v Torontu má na kontě v barvách Capitals více odehraných zápasů v play off (24) než v základní části (22). Na trnité cestě za Stanley Cupem přispěl k jeho dosažení pěti body za dva góly a tři nahrávky.

Do metropole Spojených států amerických přišel po polovině února zásluhou výměny z Chicaga za právo výběru ve třetím kole letošního draftu. Kempný zamířil do týmu Blackhawks jako nedraftovaný volný hráč v roce 2016, rok po posledním triumfu slavného klubu ve Stanley Cupu. Postupně se rozkoukal, zasáhl do 50 zápasů základní části a loni si také poprvé zkusil atmosféru vyřazovacích bojů.

Někdy však sledoval zápasy pouze jako náhradník z tribuny. Místo toho nyní končil finálovou sérii o Stanley Cup jako člen první obranné dvojice s hvězdným Johnem Carlsonem. Co na tom, že se musel o něco uskromnit v ofenzivě, když Carlsona zdobí statistiky útočníka.

"Těžko říct, ale asi je to určité zadostiučinění. Ty časy, co jsem trávil v Chicagu, nebyly dobré. Momentálně jsem nejšťastnější člověk, mohl jsem zdvihnout nad hlavu tu největší a nejslavnější hokejovou trofej na světě. Všechno špatný je k něčemu dobrý. Já myslím, že mě to posílilo, udělalo mě to silnějším a tohle je ta odměna," prohlásil Kempný.